Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Контекст Россияне накапливают более 50 тысяч военных возле Сумщины, чтобы "вытолкнуть" ВСУ, – Зеленский

Какая ситуация на границе в Сумской области

Демченко заявил, что вражеских колонн, которые бы двигались к границе с Украиной, нет. В то же время россияне применяют на Сумском направлении войска, которые ранее перебрасывали в Курскую область.

Надо помнить, что в свое время Россия наращивала свои силы на этом отрезке, особенно пытаясь выбить Силы обороны, которые вели свою операцию в пределах Курской области. Собственно, эти силы сейчас и применяют по линии нашей границы,

– объяснил он.

Сейчас известно об исключительно пеших группах. Иногда они пытаются заходить на территорию Украины на квадроциклах или мотоциклах – "чтобы зона боев была уже по территории Украины".

Вероятно, это потому, что оккупанты не имеют достаточно техники или берегут ее для каких-то дальнейших действий.