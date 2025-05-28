Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Зеленский о новых наступательных операциях России

Президент подчеркнул, что оккупанты проводят постоянные наступательные действия. Однако крупной операции агрессору не удалось сделать.

Накопление войск именно на Сумском направлении, к которому они готовились с Курского направления, они не смогли сделать из-за наших ответных действий,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что на Покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, однако были успешные бои.

За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять всех своих войск с Покровского направления,

– подчеркнул президент.

Добавил, что так же как российские захватчики не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск. Отметил, что Силы обороны делали на Курщине соответствующие шаги.

Так же сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более чем 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня взяли, например, 8 пленных в районе Теткино,

– заявил Зеленский.

Отметил, что имел встречу с Сырским и начальником Генштаба Гнатовым. Главнокомандующий говорил, что наши защитники пополняют обменный фонд. Президент подчеркнул, что для Украины это очень важно. Добавил, что поэтому мы там действуем, находимся так.

Глава государства подтвердил, что, безусловно, есть диверсионные операции россиян на Сумщине, однако есть и наши ответы.

Они будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепровской области. Они этого хотят. Пока им это не удается. Они хотят захватить Покровск, они делают неизменные действия,

– отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Луганская и Донецкая области остаются именно теми стратегическими целями России, которые поставлены у оккупантов еще с 2014 года.

Что касается Сумского направления – Зеленский подчеркнул, что крупнейшие, сильнейшие войска врага сегодня находятся на Курском направлении.

Для выталкивания наших войск с Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей. Сейчас это так,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер убежден, что на Курщине наши войска сделали правильно. Отметил, что они вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Президент подчеркнул, что там у нас есть хорошие наработки.

Украинский лидер заявил, что Силы обороны будут находиться на Курщине до тех пор, пока, россияне не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг, – прекращения огня.

Также президент высказался относительно Запорожского направления. Подчеркнул, что цели оккупантов неизменны.

Есть у них некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят – не уверен, что в трезвом состоянии – русские, которым все равно сколько там людей погибнет,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что форсировать реку на Херсонщине сегодня абсолютно невозможно.