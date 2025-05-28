11:02, 28 мая

Владимир Зеленский рассказал, что Украина не может поддерживать ведение другими странами бизнеса с РФ во время войны, и прекращение огня будет решением для всех сторон.

"Конечно, мы не можем поддерживать бизнес as usual между Америкой или Европой и Россией во время войны. В любом случае мы не будем воспринимать (ведение бизнеса с РФ – 24 Канал). Я думаю, что ни один нормальный человек не может это воспринимать, независимо от гражданства", – добавил он.