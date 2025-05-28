В частности, затронули тему переговоров, "меморандума" и накопления российских войск. Главное из разговора Зеленского со СМИ – рассказывает 24 Канал.
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Что заявил Зеленский журналистам
Президент назвал сумму, необходимую для запуска военного производства на полную
Президент отметил, что Украине для запуска в полную силу собственного производства необходимой продукции военно-промышленного комплекса нужно получить 30 миллиардов долларов,
Я бы хотел, чтобы мы получили 30 миллиардов долларов для того, чтобы запустить на полную только украинское производство. Чтобы вы примерно понимали, что такое война и в каких объемах. То есть, в принципе, мы недозагружены примерно на эту сумму денег. На год мы недозагружены,
– заявил Зеленский.
Украина не может поддерживать бизнес США и стран Европы во время войны
Владимир Зеленский рассказал, что Украина не может поддерживать ведение другими странами бизнеса с РФ во время войны, и прекращение огня будет решением для всех сторон.
"Конечно, мы не можем поддерживать бизнес as usual между Америкой или Европой и Россией во время войны. В любом случае мы не будем воспринимать (ведение бизнеса с РФ – 24 Канал). Я думаю, что ни один нормальный человек не может это воспринимать, независимо от гражданства", – добавил он.
Президент Украины примет участие в саммите G7
Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите стран "большой семерки" G7, который состоится в июне в Канаде, одновременно есть разные сигналы относительно участия Украины в саммите НАТО.
"Что касается НАТО, то Рютте мне сказал, что они бы очень хотели, чтобы Украина была. А Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена. Различных сигналов по НАТО очень много", – отметил президент.
Зеленский прокомментировал пребывание ВСУ в Курской области
По словам президента, россияне хотят создать так называемую "буферную зону" на 10 километров вглубь Украины. Но, как добавил глава государства, сами россияне понимают, что им не хватает возможностей.
Сейчас это так. Хотя на Курщине, я считаю, правильно наши войска сделали. Вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление. Там есть у наших хорошие наработки. То есть мы там находимся, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг – прекращения огня",
– отметил Зеленский.
Зеленский заявил, что на счетах бригад сейчас около 16 –20 миллиардов гривен
"Во-первых, бригады получают финансы. У них сейчас на счетах где-то 16 – 20 миллиардов гривен. У них просто есть эти деньги, которые они еще не использовали", – сказал президент во время общения с журналистами.
Продолжается работа над увеличением финансирования своей ракетной программы
Украина работает над увеличением финансирования собственной ракетной программы, уникальные линии производств будут появляться уже в 2025 году.
Мы имеем несколько шагов вперед в ракетной программе. Это такая большая сложная история под названием "украинская баллистика". У нас это появляется, на это нужны деньги. И это дополнительные деньги – они не входили в то двустороннее финансирование, которое у нас есть с партнерами. И мы работаем над увеличением именно в этом направлении,
– сообщил Зеленский.
Украина приближается к лицензированию систем ПВО
"Относительно дополнительных систем, я думаю, что мы приближаемся к некоторым решениям, но пока не могу вам сказать. Но вот, например, по лицензированию других систем ПВО - мы уже совсем близко", – сказал Зеленский во время общения с журналистами.
Зеленский обсуждал с Трампом в Ватикане два аспекта санкций против России
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время своей встречи в Ватикане обсуждали аспекты санкций против энергетической и банковской систем России.
Трамп поддержал, что если Россия не останавливается, будут санкционные шаги. Мы с ним проговаривали два главных аспекта – энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции в два сектора? Я бы очень хотел,
– рассказал Зеленский.
В 18-м пакете санкций ЕС против России могут быть "сильные вещи"
Украина проговаривала с партнерами из Европейского Союза детали 18-го пакета санкций против России, в нем могут быть "сильные вещи".
"Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала – есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза – с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой", – отметил Зеленский.
Зеленский обсудит с Мерцом в Берлине вопросы использования дальнобойного оружия
Президент Украины во время визита в Берлин обсудит с канцлером Германии Фридрихом Мерцом вопрос поставки и использования дальнобойного оружия.
Среди всех вопросов есть и те вопросы, о которых вы говорите, но я никаких изменений относительно сигналов не слышал. Смогу, наверное, о чем-то ответить после встречи,
– подчеркнул он.
Россия наращивает способности производства
Президент отметил, что Россия готовится к способности производить 300 – 350 дронов в сутки, при этом поставлена задача иметь 500 дронов в сутки.
Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будет и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет,
– заявил он.
Украина недавно уничтожила более 40 единиц российской техники одновременно
Украина недавно осуществила атаку 400 дронами одновременно и уничтожила более 40 единиц российской техники, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Например, недавно у нас был интересный удар по ним. Одновременно мы ударили 400 маленькими дронами. Было уничтожено более 40 единиц техники одновременно. И мы сделали такой шаг. Он был применен исключительно военными, исключительно на поле боя. Это была попытка такой операции. И мы продемонстрируем им в разы больше, чем эта операция. Мы это сделаем, нам это удалось", – сказал он.
Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине
"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают", – сказал глава государства.
Президент рассказал, что слышал в докладе начальника Генштаба Андрея Гнатова на Ставке и командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого, что они "движутся в своем плане".
Поставки оружия в Украину продолжаются
Украина, как отметил президент, постоянно ведет переговоры с разными странами по увеличению поставок, в основном на уровне Минобороны, президента. Затем менеджментом занимаются соответствующие институты.
Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы,
– заявил он.
Президент прокомментировал предложения России относительно следующих переговоров
По его словам, россияне передали сигнал относительно Беларуси.
Войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси. Я думаю, что самые реалистичные три площадки: Турция, Ватикан и Швейцария,
– считает Зеленский.
Зеленский объяснил позицию США относительно переговоров
Зеленский заявил, что пока нет сигналов о готовности Соединенных Штатов Америки выйти из переговорного процесса по Украине.
Он отметил, что США пока продолжают выполнять важную роль в поддержке Украины – как в дипломатическом поле, так и через санкционное давление на Россию.
Зеленский высказался относительно "меморандума" России
По словам Зеленского, в "меморандуме" Россия должна передать, какие она видит следующие шаги, способна ли поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.
Почитаем их предложения и точно ответим. Все. Нечего добавить,
– сказал президент.
Президент ответил, настаивают ли США на территориальных уступках
"Я думаю, что на высшем уровне Соединенные Штаты Америки сегодня не будут поддерживать, чтобы Украина выходила из тех территорий, где Украина находится", – заявил президент.
Владимир Зеленский отметил, что Украина не рассматривает возможность выхода со своих территорий, и ожидает от партнеров дальнейшей поддержки в этом вопросе.
Враг накапливает войска возле Сумской области
Владимир Зеленский отметил, что россияне собрали в Курской области самые большие и сильные войска. Их цель заключается в создании "буферной зоны" глубиной в 10 километров, о которой говорил Путин.
Но у нас там есть успехи. Сегодня взяли, например, 8 пленных в районе Теткино. Сейчас у меня была встреча с Сырским, начальником Генштаба Гнатовым. Сырский говорил, что пополняют обменный фонд. Для нас это очень важно. И поэтому мы там действуем, мы там находимся,
– сказал он.
Россияне будут пытаться прорвать админграницу Днепропетровщины
По словам украинского лидера, оккупанты хотят захватить Покровск и пересечь административную границу Днепропетровской области.
Они будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепровской области. Они этого хотят. Пока что им это не удается. Они хотят захватить Покровск, они делают неизменные действия. Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены у них еще с 2014 года,
– объяснил Зеленский.