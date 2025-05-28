Зокрема, зачепили тему переговорів, "меморандуму" та накопичення російських військ. Головне з розмови Зеленського зі ЗМІ – розповідає 24 Канал.
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Що заявив Зеленський журналістам
Президент України візьме участь у саміті G7
Володимир Зеленський підтвердив свою участь у саміті країн "великої сімки" G7, який відбудеться у червні в Канаді, водночас є різні сигнали щодо участі України в саміті НАТО.
"Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", – зауважив президент.
Зеленський обговорював із Трампом у Ватикані два аспекти санкцій проти Росії
Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі у Ватикані обговорювали аспекти санкцій проти енергетичної та банківської систем Росії.
Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції у два сектори? Я б дуже хотів,
– розповів Зеленський.
У 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії можуть бути "сильні речі"
Україна проговорювала з партнерами з Європейського союзу деталі 18-го пакета санкцій проти Росії, у ньому можуть бути "сильні речі".
"Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила - є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою", – зазначив Зеленський.
Зеленський обговорить з Мерцом в Берліні питання використання далекобійної зброї
Президент України під час візиту в Берлін обговорить з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом питання постачання та використання далекобійної зброї.
Серед всіх питань є і ті питання, про які ви говорите, але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустріч,
– наголосив він.
Росія нарощує спроможності виробництва
Президент зазначив, що Росія готується до спроможності виробляти 300 – 350 дронів на добу, при цьому поставлено завдання мати 500 дронів на добу.
Я не вважаю, що в них це є. Тому я не сприймаю цифру в 1000, хоча ми повинні зрозуміти, що можна кілька днів накопичувати, і потім буде і така доба. Не можна сказати, що такого не буде,
– заявив він.
Україна нещодавно знищила понад 40 одиниць російської техніки одночасно
Україна нещодавно здійснила атаку 400 дронами одночасно і знищила понад 40 одиниць російської техніки, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наприклад, нещодавно у нас був цікавий удар по них. Одночасно ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 од. техніки одночасно. І ми зробили такий крок. Він був застосований виключно військовими, виключно на полі бою. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція. Ми це зробимо, нам це вдалося", – сказав він.
Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні
"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", – сказав глава держави.
Президент розповів, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова на Ставці та командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, що вони "рухаються у своєму плані".
Поставки зброї в Україну тривають
Україна, як зауважив президент, постійно веде переговори з різними країнами стосовно збільшення поставок, здебільшого на рівні Міноборони, президента. Потім менеджментом займаються відповідні інституції.
Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси,
– заявив він.
Президент прокоментував пропозиції Росії щодо наступних переговорів
За його словами, росіяни передали сигнал стосовно Білорусі.
Війська заходили з Білорусі. Це просто неможливо щодо Білорусі. Я думаю, що найреалістичніші три майданчики: Туреччина, Ватикан і Швейцарія,
– вважає Зеленський.
Зеленський пояснив позицію США щодо переговорів
Зеленський заявив, що наразі немає сигналів про готовність Сполучених Штатів Америки вийти з переговорного процесу щодо України.
Він наголосив, що США наразі продовжують виконувати важливу роль у підтримці України – як у дипломатичному полі, так і через санкційний тиск на Росію.
Зеленський висловився щодо "меморандуму" Росії
За словами Зеленського, у "меморандумі" Росії має передати, які вона бачить наступні кроки, чи спроможна підтримати припинення вогню і зустріч на рівні лідерів держав.
Почитаємо їх пропозиції й точно відповімо. Все. Нема що додати,
– сказав президент.
Президент відповів, чи наполягають США на територіальних поступках
"Я думаю, що на вищому рівні Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть підтримувати, щоб Україна виходила з тих територій, де Україна знаходиться", – заявив президент.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна не розглядає можливість виходу зі своїх територій, і очікує від партнерів подальшої підтримки в цьому питанні.
Ворог накопичує війська біля Сумської області
Володимир Зеленський зазначив, що росіяни зібрали у Курській області найбільші та найсильніші війська. Їхня мета полягає у створенні "буферної зони" глибиною в 10 кілометрів, про яку казав Путін.
Але у нас там є успіхи. Сьогодні взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіного. Зараз у мене була зустріч із Сирським, начальником Генштабу Гнатовим. Сирський казав, що поповнюють обмінний фонд. Для нас це дуже важливо. І тому ми там діємо, ми там знаходимось,
– сказав він.
Росіяни намагатимуться прорвати адмінкордон Дніпропетровщини
За словами українського лідера, окупанти хочуть захопити Покровськ та перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області.
Вони будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпровської області. Вони цього хочуть. Поки що їм це не вдається. Вони хочуть захопити Покровськ, вони роблять незмінні дії. Луганська, Донецька область залишаються саме тими стратегічними цілями, які поставлені в них ще з 2014 року,
– пояснив Зеленський.