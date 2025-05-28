11:00, 28 травня

Володимир Зеленський підтвердив свою участь у саміті країн "великої сімки" G7, який відбудеться у червні в Канаді, водночас є різні сигнали щодо участі України в саміті НАТО.

"Що стосується НАТО, то Рютте мені сказав, що вони б дуже хотіли, щоб Україна була. А Україні дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути представлена. Різних сигналів щодо НАТО дуже багато", – зауважив президент.