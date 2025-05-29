В частности, противник значительно активизировался на севере Сумской области. Там уже он захватил несколько сел и продолжает расширять зону своего контроля, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на Сумщине

По словам президента Украины, захватчики накопили на Сумском направлении войско в 50 тысяч человек.

26 мая глава Сумской ОВА сообщил, что под оккупацией россиян находятся уже 4 поселка. Впрочем, учитывая карту DeepState, с тех пор врагу удалось значительно продвинуться.

Как изменилась линия фронта: смотрите карту

Так, недавно противник имел успех возле Водолагов, Локни и Беловод.

Где расположены Водолаги: смотрите на карте

Где расположена Локня: смотрите на карте

Где расположены Беловоды: смотрите на карте

Российское агентство "ТАСС" 28 мая заявило о захвате Константиновки, но, по данным DeepState, село с 27 мая в "серой" зоне.

Какая обстановка в Донецкой области

Также оккупанты имели успех на Новопавловском направлении. Враг оккупировал Зеленое Поле и продвинулся возле Новоселки. Таким образом противник еще больше приблизился к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей.

Где расположено Зеленое Поле: смотрите на карте

Где расположена Новоселка: смотрите на карте