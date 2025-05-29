Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.

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Что рассказали в ГПСУ о ситуации в Сумской области

Андрей Демченко отметил, что враг действительно имеет достаточно большое количество сил и средств, а именно личного состава и техники, в пределах Курской области.

Представитель отмечает, что накопление сил противника начались еще тогда, когда он готовился оттеснить подразделения ВСУ с Курской области. Там периодически наблюдают изменение количества россиян в живой силе и вооружении.

У врага там (в Курской области – 24 Канал) достаточно сил для того, чтобы осуществлять действие и в отношении нашей границы, чтобы создать собственно попытку атаки по территории Украины,

– отметил Демченко.

Кроме того, он подчеркнул, что не уменьшается активность вражеских диверсионных групп. Активно враг действует с ДРГ в пределах Сумской области, также разоблачали попытки мероприятий российских диверсантов в Харьковской области.

На границе с Беларусью, по данным представителя Госпогранслужбы, по состоянию на утро 29 мая, не наблюдается каких-либо событий, которые бы влияли на безопасность Украины. В то же время, по его мнению, напряжение значительно возрастет осенью, когда на территории Беларуси развернутся учения "Запад-2025":

"Это направление остается угрожающим. Угроза начнет расти особенно, когда начнется активная фаза совместных учений, которые анонсировали Беларусь и Россия. Эта активная фаза приходится на сентябрь. Должны быть готовы к развитию любых ситуаций", – резюмировал Андрей Демченко.

К слову, ранее в ГПСУ отмечали, что нет вражеских колонн, которые бы двигались к границе с Украиной в Сумской области. Сейчас оккупанты применяют те войска для атак, которые были привлечены для боев в Курской области.