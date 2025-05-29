Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, окупанти перекидають більше штурмових груп саме в прикордоння Сумської області. Так вони збільшили інтенсивність атак, що допомогло їм подекуди закріпитися.

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Чи є загроза для Сум

Як наголосив Коваленко, теперішня мета росіян на цьому напрямку – захопити Юнаківку. Там вони хочуть продовжити накопичуватися для подальших бойових дій.

Також через цей населений пункт пролягає дорога до Курської області, де підрозділи Сили оборони України досі виконують бойові завдання. Окупанти хочуть ускладнити їм логістику.

Яка ситуація на Сумщині: дивіться карту бойових дій

Ворог активний і на інших ділянках прикордоння Сумщини. Зокрема вони пробували накопичитися і з боку Бєлгородської області в напрямку Краснопільської громади. Але українські військові провели операцію і зірвали плани окупантів.

На жаль, ворог планує і надалі загострювати ситуацію. Їхня мета – створити так звану "буферну зону". Але насправді вони хочуть закріпитися у прикордонні Сумщини для подальших бойових дій. Станом на зараз у них немає сил для наступу на Суми. І не бачу, щоб упродовж літа у них з'явилися ці сили для наступу,

– зауважив Коваленко.

Додамо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що росіяни посилюють активність на кордоні із Сумщиною. Там йдуть спроби прориву. Росія використовує артилерію та авіацію. Однак ситуація не є екстраординарною.