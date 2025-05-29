Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, оккупанты перебрасывают больше штурмовых групп именно в приграничье Сумской области. Так они увеличили интенсивность атак, что помогло им кое-где закрепиться.

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Есть ли угроза для Сум

Как отметил Коваленко, нынешняя цель россиян на этом направлении – захватить Юнаковку. Там они хотят продолжить накапливаться для дальнейших боевых действий.

Также через этот населенный пункт пролегает дорога в Курскую область, где подразделения Силы обороны Украины до сих пор выполняют боевые задачи. Оккупанты хотят усложнить им логистику.

Какая ситуация на Сумщине: смотрите карту боевых действий

Враг активен и на других участках приграничья Сумщины. В частности они пробовали накопиться и со стороны Белгородской области в направлении Краснопольской общины. Но украинские военные провели операцию и сорвали планы оккупантов.

К сожалению, враг планирует и в дальнейшем обострять ситуацию. Их цель – создать так называемую "буферную зону". Но на самом деле они хотят закрепиться в приграничье Сумщины для дальнейших боевых действий. По состоянию на сейчас у них нет сил для наступления на Сумы. И не вижу, чтобы в течение лета у них появились эти силы для наступления,

– отметил Коваленко.

Добавим, советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что россияне усиливают активность на границе с Сумской областью. Там идут попытки прорыва. Россия использует артиллерию и авиацию. Однако ситуация не является экстраординарной.