Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, добавив, что на этом участке Россия постоянно использует артиллерию, авиацию. Однако, чего-то экстраординарного нет.

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Есть ли угроза для Сумщины

Информация о том, что Россия якобы прорвалась, начала сильное давление – является частью большой информационной кампании. Ее элементами также являются сообщения о летнем наступлении врага, увеличение производства ракет. Это должно создать дополнительное давление на Украину.

"Так россияне хотят получить выполнение своих ультимативных условий. Надо спокойнее относиться к такой информации. Интенсивность составляет 150 – 200 боестолкновений по всей линии фронта, вместе с Сумской и Харьковской областями. Понятно, что там Россия имеет определенный накопленный ресурс", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Оккупанты хотят давить на эти регионы, об этом они неоднократно говорили, угрожали созданием так называемых "буферных зон". В это время Украина активно работает на международной арене. Президент провел продуктивные встречи в Германии для увеличения инвестиций в Украину.

Кроме этого, стоит понимать, каким является рельеф на Сумщине. Там леса, болота, есть возможность использовать диверсионные группы. Также россияне стянули туда много ресурса из Курской области.

Это не о передислокации войск. Россия также имеет дефицит ресурса, живой силы. Это стандартная информационная работа для того, чтобы напугать украинцев, заставить согласиться на требования россиян,

– сказал Михаил Подоляк.

Заметим, в Госпогранслужбе сообщили, что активность вражеских диверсионных групп не уменьшилась, они делают попытки прорыва. Враг накопил достаточно сил на Курщине. Это произошло сразу после того, как удалось вытеснить оттуда подразделения ВСУ.