Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова. Противник действует малыми группами и пытается проникать в приграничные села, чтобы закрепиться.

Смотрите также Россия начала новое летнее наступление на фоне мирных переговоров с Украиной, – NYT

Что происходит на Сумщине

Активные боевые действия продолжаются вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется – "где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность".

Уважаемые жители области, прошу вас не поддаваться вражеским информационным влияниям. Сохраняйте бдительность и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации,

– отметил Грогоров.

Кроме того, в ОВА призвали жителей приграничных территорий не медлить с эвакуацией. За последние сутки при поддержке волонтеров, полиции и ГСЧС это сделали более 50 человек.

Напомним, по данным DeepState, россияне продвинулись на севере Сумской области. Противник имел успех возле Водолагова, Локни и Беловод.