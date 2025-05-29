Про це в четвер, 29 травня, повідомили в The New York Times, передає 24 Канал. Окупанти відкрили ще один фронт на Півночі України.

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Які перспективи має російський наступ

У травні російські війська розпочали нову спробу досягти прориву попри перші прямі мирні переговори Москви з Києвом із 2022 року. Окупанти використали "зимове затишшя" для нарощування запасів техніки, покращення зв'язку на полі бою, вдосконалення тактики й технічних можливостей ударних безпілотників.

Однак попри деякі локальні успіхи на полі бою, темпи просування Росії залишаються повільними. Видання зазначає – мало хто з аналітиків очікує, що цього літа вона здобуде вирішальну перемогу, яка переверне хід війни.

Кремль у типовій для нього манері прямо не коментував наступ і не оголошував про його початок. Водночас Владімір Путін заявив про створення "буферної зони", аби нібито захистити російське цивільне населення від атак.

Незрозуміло, який вплив Кремль очікує від наступу, що розгортається, у ширшому комплексі дипломатичних маневрів, спрямованих на завершення війни,

– додають у The New York Times.

Ймовірно, російський диктатор використовує найбільш сприятливий для наступальних операцій сезон сухої погоди, щоб "максимізувати свою переговорну силу".

Нагадаємо, наразі активні бойові дії тривають у Сумській області. "Сили оборони роблять усе можливе для знищення росіян", – зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.