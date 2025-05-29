Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що мовиться про ще про дві області України. Однак Сили оборони можуть стримати росіян та не дати можливості їм створити плацдарм для майбутніх наступів.

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Які ще області розглядають росіяни для наступу

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО зауважив, що Росія вже давно дала зрозуміти, що її мета – окупація всієї України. Однак просто планувати не означає, що ворогу вдасться втілити це в реальність.

Росіяни провалили наступ на Харківщину, вони не змогли закріпитись у Вовчанську. Цього року вони намагатимуться інтенсифікувати війну саме там. Однак і Сили оборони можуть діяти в прикордонні Бєлгородщини, ворогу не варто тут розслаблятись,

– наголосив він.

Головним напрямком для окупантів на Харківщині є Куп'янщина. Водночас інформація про те, що ворог перекинув з Курщини на Бєлгородщину 50 тисяч свої військових, є фейком, адже ці сили ворог накопичував там довгий час зовсім за іншим принципом.

"Мета ворога незмінна – діяти на прикордонні. Однак ресурсів для наступу на Харків у них немає. Окрім Сумщини та Харківщини, ворог має задум спробувати наступ на Чернігівщині. Нам потрібно зірвати усі плани росіян щодо створення буферної зони у нас, бо вона має бути на території Росії", – додав Коваленко.

До слова, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що навіть інформація про наступ на Сумщині є частиною інформаційної кампанії Росії для створення тиску на Україну. Хоч ворог активно застосовує там артилерію та авіацію, він має дефіцит живої сили.