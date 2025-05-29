Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, заметив, что говорится о еще одной пограничной области Украины. Однако Силы обороны могут сдержать россиян и не дать возможности им создать плацдарм для будущих наступлений.

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Какие еще области рассматривают россияне для наступления

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО отметил, что Россия уже давно дала понять, что ее цель – оккупация всей Украины. Однако просто планировать не означает, что врагу удастся воплотить это в реальность.

Россияне провалили наступление на Харьковщину, они не смогли закрепиться в Волчанске. В этом году они будут пытаться интенсифицировать войну именно там. Однако и Силы обороны могут действовать в приграничье Белгородщины, врагу не стоит здесь расслабляться,

– подчеркнул он.

Главным направлением для оккупантов на Харьковщине является Купянщина. В то же время информация о том, что враг перебросил с Курщины на Белгородщину 50 тысяч своих военных является фейком, ведь эти силы враг накапливал там долгое время совсем по другому принципу.

"Цель врага неизменна – действовать на границе. Однако ресурсов для наступления на Харьков у них нет. Кроме Сумщины и Харьковщины, враг намерен попробовать наступление на Черниговщине. Нам нужно сорвать все планы россиян по созданию буферной зоны у нас, потому что она должна быть на территории России", – добавил Коваленко.

К слову, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что даже информация о наступлении на Сумщине является частью информационной кампании России для создания давления на Украину. Хотя враг активно применяет там артиллерию и авиацию, он имеет дефицит живой силы.