Це вже 33-ій пакет військової допомоги для України, яку надають США з серпня 2021 року. Зокрема він включає боєприпаси до HIMARS
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Що увійде до нового пакету
У межах нового пакету військової допомоги Україна отримає від США:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- боєприпаси до БМП Bradley;
- військова техніка для наведення переправ;
- підривне спорядження;
- кошти на підтримку, навчання та обслуговування.
Сполучені Штати також продовжують згуртовувати світ на підтримку України. Ми побачили неймовірну відданість наших союзників і партнерів. Ми аплодуємо понад 50 країнам, які об’єдналися на знак солідарності з Україною, щоб надати підтримку, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність.Лише Росія могла закінчити свою війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, стільки, скільки буде потрібно, ми будемо об’єднані з Україною та посилюватимемо її військові сили на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій позиції за столом переговорів,
– йдеться у заяві Держдепу.