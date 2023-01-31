На озброєнні Повітряних сил ЗСУ є прямий аналог F-16 – МіГ-29. Також наша країна може отримати декілька МіГ-29 від партнерів у рамках військової допомоги. Кожен з літаків має свої переваги, однак американські F-16 все ж дещо кращі. 24 Канал в матеріалі "На землі, воді та в небі: як і чим військова техніка НАТО переважає російську" порівняв характеристики F-16 та МіГ-29.
До теми У ЗСУ розповіли, яких винищувачів потребує Україна та наскільки швидко їх можна освоїти
Підходить ЗСУ: у чому секрет F-16
Для армії США літаки четвертого покоління F-16 – це вже минулий день й американці давно зупинили виготовлення цих повітряних суден для своїх ВПС. Водночас через свою універсальність F-16 є на озброєнні багатьох країн світу. Це як універсальні німецькі танки "Леопард", які також мають багато країн Європи.
F-16 пройшов декілька модернізацій, тому на ринку є різні пропозиції. Важливо, що морально застарілий для американців F-16 навіть зараз має перевагу над російськими літаками. Звісно, не йдеться про Су-57, хоча окупанти майже не використовують цей літак.
Характеристики F-16v Block 70/72:
- Екіпаж: 1 людина
- Довжина: 15 метрів
- Розмах крил: 9,5 метра
- Максимальна швидкість: 2 + Маха
- Максимальна злітна вага: 21,7 тонн
- Вага бойового навантаження: 1,1 тонн
- Точок підвіски: до 13
F-16 – відносно дешевий (від 43 до 60 мільйонів доларів за одиницю) і простий в обслуговуванні, літаків такого типу чимало ув США та Європі. Тобто в ЗСУ не буде проблем з обслуговуванням і відновленням техніки. Важливим обмеженням цього літака є відносно невелика дальність польотів.
Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, винищувачі F-16 ідеально підходять для України через їхню багатофункціональність – вони об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні ЗСУ.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що винищувач F-16 може завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї, а також стати частиною протиповітряної оборони України.
Україна має прямий аналог F-16: сильні сторони МіГ-29
Міг-29 – це непогані літаки, які навіть мають деякі переваги над F-16, зокрема, в дальності польоту та вазі бойового навантаження. Втім, вони суттєво програють в електроніці та системах управління. У небі важливі долі секунди – саме цю перевагу дає F-16.
Характеристики МіГ-29:
- Екіпаж – 1 людина (у навчально-бойовій модифікації – 2)
- Довжина – 17,32 метра.
- Висота – 4,73 метра.
- Розмах крила – 11,36 метра.
- Максимальна швидкість – 2450 кілометрів на годину (2,3 Маха).
- Тяга одного двигуна в режимі "повний форсаж" – 8300 кілограмів-сил.
- Практична стеля – 18 тисяч метрів.
- Практична дальність польоту на великій висоті – 1 430 кілометрів (з підвісними паливними баками – 2 100 кілометрів).
- Максимальна злітна вага – 18,1 тонни.
- Максимальна вага бойового навантаження – 2,18 тонни.
Для України плюс МіГ-29 в у тому, що наші пілоти вже вміють на них літати. Це також багатоцільовий винищувач четвертого покоління. МіГ-29 озброєний авіаційною гарматою калібром 30 мм, та її боєзапас становить 150 снарядів. Також на літак можна підвісити до шести ракет та бомб.
"Україна наразі планує використовувати F-16, як літаючу ППО, або ж як бойові одиниці тактичної авіації. У порівнянні з тим же МГг-29 або Су-27 американський F-16 – це космічний корабель. На ці літаки в Україні давно чекають. Їхня поява кардинально має змінити баланс сил в небі, а відтак – і на землі", – йдеться у статті 24 Каналу.
Порівняння винищувачів F-16 та МіГ-29 / Інфографіка видання "Слово і Діло"
Жданов порівняв F-16 з радянським МіГ-29
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що за основними параметрами – швидкість набір висоти, швидкість розвороту, розгін, – МіГ-29 переважає F-16. Наприклад, в розвороті на 1 градус за секунду радянський літак швидший.
- Та в підсумку, як сказав Жданов, перемагає F-16. Усе через те, що в нього один двигун й це легкий винищувач. Крім того, його бойова завантаженість на 5 тонн більша, ніж у МіГ-29.
- Також МіГ-29 майже не може виконувати протиракетний маневр, а F-16 здатний. У F-16 в сучасній модернізації застосовуються технології стелс. При чому, як пасивні, так і активні технології.