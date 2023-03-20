Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что лучше было бы использовать их для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Именно то, что нужно
Он объяснил, что речные катера будут нужны во время деоккупации Крыма, в частности, при форсировании озера Сиваш.
Речные катера бронированы, они выполняют определенные задачи огневого поражения – на нем могут быть пулеметы крупнокалиберные и зенитные. Разумеется, также на них можно перебрасывать силы и средства оперативно-тактических групп военной разведки. Именно то, что нам нужно во время захода в Крым,
– подчеркнул военный эксперт.
По его словам, форсировать Днепр катерами нет смысла. Оптимальный вариант его форсировки – в районе Новой Каховки.
Там уже этими вопросами занимаются несколько месяцев – на Левом берегу Днепра в районе Новой Каховки работают специалисты Главного управления разведки Украины.
Военный эксперт объяснил цель предоставления Украине речных катеров: смотрите видео
Через дамбу Каховского водохранилища форсировать Днепр, переправившись на Левый берег, продолжать марш-бросок в сторону Армянска – это уже Крым. Более 70 километров – 1,5 –2 танковых перехода – и дальше уже работать в Крыму,
– объяснил он.
По мнению Романа Свитана, после этого потребуются катера, потому что заход в Крым будет осуществляться также морским путем – через озеро Сиваш и по морю в режиме каботажного плавания.
Что известно о новой военной помощи Украине от США
- Соединенные Штаты 20 марта объявили об очередном пакете военной помощи, который несколько дней назад анонсировали в Белом доме. Украина получит от США помощь на 350 миллионов долларов.
- Пресс-служба Министерства обороны США опубликовала полный перечень вооружения в новом пакете: боеприпасы для HIMARS; 155-мм артиллерийские снаряды; 25-мм боеприпас; ракеты HARM; 81-мм и 60-мм минометные системы и снаряды; одноразовые противотанковые реактивные гранатометы АТ-4; гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним; взрывные боеприпасы и оборудование для преодоления препятствий; оборудование для разминирования; тяжелое топливо; тепловизоры, оптика и лазерные дальномеры; речные патрульные катера; оборудование для технического обслуживания и ремонта машин; запчасти и другое полевое оборудование.