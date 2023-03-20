Таким образом, Украину готовят к тому, что ударить нужно один раз, но сильно, чтобы убить этого дракона. Второй попытки не будет. Об этом 24 Канала сказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Украину настраивают на победу

Экс-сотрудник СБУ утверждает, что это вовсе не пессимистические прогнозы, а наоборот – настройка на удачную военную операцию. Чтобы украинцы не рассчитывали, что в случае провала американцы и европейцы дадут еще денег, техники, снарядов, амуниции и т.д., и мы попробуем еще раз.

Ребята, сконцентрировались, собрались, все взвесили. План – положительный, отрицательный, нейтральный. Выбрали сценарий развития событий и ударили туда, где вы считаете максимально удачным для вас и минимально защищенным для россиян, чтобы весь их фронт просто разлезся на куски, как бабушкин свитер,

– заметил эксперт Украинского института будущего.

Так нас готовят наши коучи. Ступак уверен, что на любом футбольном чемпионате тренеры также готовят своих спортсменов. "У вас есть один шанс, вышли, забили, или мы проиграли". Это настройка на победу", – считает он.

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