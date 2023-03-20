Таким чином Україну готують до того, що вдарити потрібно один раз, але сильно, щоб вбити цього дракона. Другої спроби не буде. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Україну налаштовують на перемогу

Ексспівробітник СБУ стверджує, що це зовсім не песимістичні прогнози, а навпаки – налаштування на вдалу військову операцію. Щоб українці не розраховували на те, що у разі провалу американці та європейці дадуть ще грошей, техніки, снарядів, амуніції тощо, і ми спробуємо ще раз.

Хлопці, сконцентрувалися, зібралися, усе зважили. План – позитивний, негативний, нейтральний. Обрали сценарій розвитку подій і вдарили туди, де ви вважаєте є максимально вдалим для вас і мінімально захищеним для росіян, щоб увесь їхній фронт просто розлізся на шматки, як бабусин светр,

– зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

Так нас готують наші коучі. Ступак впевнений, що на будь-якому футбольному чемпіонаті тренери так само готують своїх спортсменів. "У вас є один шанс, вийшли, забили, або ми програли". Це налаштування на перемогу", – вважає він.

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