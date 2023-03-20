Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу Збройних Сил України Олег Жданов. За його словами, російські генерали починають усвідомлювати своє становище на цій війні.

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Контрнаступ дуже важливий

Він пригадав нещодавню заяву Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що від цього контрнаступу будуть залежати подальші можливості по звільненню наших територій.

Україна повинна ретельно підготувати майбутній контрнаступ та максимально використати це на свою користь,

– заявив Жданов.

Військовий експерт про вирішальний контрнаступ Збройних Сил України: дивитись відео

Що може протиставити Росія

За словами військового експерта, ворог починає усвідомлює, що їхній теперішній наступ, це останній шанс переломити ситуацію на свою користь.

Він зазначив, що генеральний штаб ЗС Росії більш обізнаний у ситуації на фронті, бо постійно з нею стикаються, на відміну від Кремля. Там, судячи зі завдань, які вони роздають військовим, навряд розуміють поточну ситуацію.

"Маю на увазі другу хвилю мобілізації. До кінця травня 2023 року у Росії планують мобілізувати півмільйона осіб. До кінця року хочуть набрати 400 тисяч на контракт, а у квітні почнеться призов на строкову службу, а це ще 120 – 130 тисяч осіб", – наголосив Олег Жданов.

Полковник запасу додав, що у Кремлі продовжують панувати мілітаристські настроїв, а ось серед російських військових все більше тих, хто усвідомлює реальне становище російської армії.

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