Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Експерт наголосив, що підготовка до весняного контрнаступу ЗСУ зараз триває успішно.

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Жданов підкреслив, що уже зараз є багато позитивних моментів з відеоконференції "Рамштайн-10".

Серед іншого, Данія надає Україні пакет військової допомоги на 140 мільйонів євро. Туди ввійде озброєння, на яке робила запит Україна: боєприпаси для стрілкової зброї та кулеметів, протитанкові міни, ракети для ППО.

Швеція надає Україні 10 танків Leopard-2.

Загалом дев'ять країн постачає понад 150 танків Leopard-2,

– прокоментував Жданов.

Підготовка до контрнаступу ЗСУ

За результатами зустрічі стало також відомо, що Норвегія передає Україні 2 системи ППО NASAMS.

Члени НАТО нададуть Україні більше систем ППО, броньованої техніки і боєприпасів, про це заявив Єнс Столтенберг.

Однак це буде зроблено не під егідою НАТО і це суттєве зауваження, підкреслив Жданов.

Підготовка до нашого контрнаступу іде повним ходом, йде формування частин, підрозділів. Триває отримання техніки та її освоєння. Навіть на далеких островах з аборигенами вже, напевно, знають, що ЗСУ в кінці квітня – на початку травня підуть в контрнаступ,

– резюмував Жданов.

Жданов про результати "Рамштайн-10": дивитись відео