Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков розповів журналістам у кулуарах НАТО, що "дуже задоволений" результатами засідання. Зокрема й тому, що кількість представники країн світу збільшилася.

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Антикремлівська коаліція зростає

Зокрема Резніков звернув увагу на те, що на 9 зустрічі у форматі "Рамштайн" взяли участь 54 представники країн світу. А відтак, на його думку, антикремлівська коаліція зростає.

Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою,

– сказав він.

Також Резніков додав, що учасники "Рамштайну" наголошували на швидкості, своєчасності та стабільності допомоги нашій державі.

Навчання українських захисників

Під час засідання обговорювали, зокрема, навчання військових України, які направленні на оволодіння сучасною військовою технікою. Це необхідно для якісної боротьби проти окупантів.

Ми продовжували говорити про навчання наших підрозділів для того, щоб вони на тій техніці, яку нам дають, і ухвалене рішення надавати, щоб готові підрозділи виконували завдання Генерального штабу зі звільнення тимчасово-окупованих територій,

– підкреслив Резніков.

Також на зустрічі обговорювали, як забезпечити більшу підзвітність щодо обліку зброї, яка надається партнерами Україні.

Засідання в форматі "Рамштайн-9": коротко