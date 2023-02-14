Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну", інформує 24 Канал. За його словами, також ще кілька країн ведуть роботу щодо постачання Україні боєприпасів.
Важливо Захід пообіцяв допомогти Україні навесні перейти у контрнаступ
Які країни нададуть Україні Leopard
Так, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди займуться постачанням танків Leopard.
Окрім цього, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.
Глава Пентагону наголосив, що також США, Німеччина та Нідерланди відправлять Україні системи ППО Patriot. А Франція та Італія – системи протиповітряної оборони SAMP/T.
За словами Остіна, інші країни погодилися допомогти Україні у постачанні боєприпасів.
Зауважимо, коли саме нададуть Україні цю допомогу – поки не відомо.
Про що говоритимуть під час "Рамштайну"
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що зусилля учасників девʼятого "Рамштайну" спрямовні на те, щоб допомогти ЗСУ перехопити ініціативу на полі бою.
Під час зустрічі вирішуватимуть питання надання далекобійних ракет та західної бойової авіації. Україна сподівається на повторення успіху з "танковою коаліцією" і в цих сферах.
Триває розбудова "танкової коаліції". Українські воїни вже проходять підготовку з опанування західної бронетехніки та інші тренінгові програми.
Для перемоги Україні важлива стабільність підтримки у питаннях логістики, обслуговування, ремонту техніки, а також формування запасу міцності по боєприпасах. Йдеться про реалізацію "військового шенгену".
Танки для України: останні новини
- Нещодавно стало відомо, що Польща вже надала ЗСУ 250 радянських танків Т-72. Однак заплановано поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard.
- До речі, низка союзників України утворили так звану "танкову коаліцію" надаючи Україні німецькі Leopard 2. Вони також є на озброєнні у Фінляндії і країна вирішує, чи долучитися до цієї ініціативи.
- Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що уряд ще не ухвалив рішення щодо надання танків Україні. Однією з причин є те, що її країна в дещо іншому становищі, ніж решта союзників нашої країни.
- Нагадаємо, що уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard 1. Це реалізують, якщо Київ погодиться їх купити. Спершу танки відремонтують. Загалом ціна угоди становитиме приблизно 100 мільйонів євро. За даними ЗМІ, Україна може отримати кілька десятків таких танків.
- Анджей Дуда заявив, що Польща планує передати Україні понад 10 танків. Польський лідер сподівається, що партнери Києва також нададуть нам Leopard.
- Народний депутат Федір Веніславський вважає, щоб повністю звільнити нашу територію, нам потрібно від 500 до 700 танків.