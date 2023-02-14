Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну", інформує 24 Канал. За його словами, також ще кілька країн ведуть роботу щодо постачання Україні боєприпасів.

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Які країни нададуть Україні Leopard

Так, Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди займуться постачанням танків Leopard.

Окрім цього, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Глава Пентагону наголосив, що також США, Німеччина та Нідерланди відправлять Україні системи ППО Patriot. А Франція та Італія – системи протиповітряної оборони SAMP/T.

За словами Остіна, інші країни погодилися допомогти Україні у постачанні боєприпасів.

Зауважимо, коли саме нададуть Україні цю допомогу – поки не відомо.

Про що говоритимуть під час "Рамштайну"

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначили, що зусилля учасників девʼятого "Рамштайну" спрямовні на те, щоб допомогти ЗСУ перехопити ініціативу на полі бою.

Під час зустрічі вирішуватимуть питання надання далекобійних ракет та західної бойової авіації. Україна сподівається на повторення успіху з "танковою коаліцією" і в цих сферах.

Триває розбудова "танкової коаліції". Українські воїни вже проходять підготовку з опанування західної бронетехніки та інші тренінгові програми.

Для перемоги Україні важлива стабільність підтримки у питаннях логістики, обслуговування, ремонту техніки, а також формування запасу міцності по боєприпасах. Йдеться про реалізацію "військового шенгену".

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