Власне, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю німецькому виданню зазначив, що Захід затягував з наданням нам військової техніки. Також він сказав, скільки Збройним Силам потрібно танків, аби звільнити території від російських окупантів.
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Світ трохи запізно схаменувся в питанні танків
Веніславський констатував, що лише тоді, коли загинуло дуже багато людей, Європа та США зрозуміли, що Путіна слід зупиняти. Тоді й вони насмілились ухвалити рішення про надання нам танків.
Щоб повністю звільнити нашу територію, нам потрібно від 500 до 700 танків,
– також наголосив нардеп.
Водночас зауважимо, що союзники обіцяли нам надати максимум 143 бойових танків. Очевидно, що цього недостатньо, аби завершити війну.
Німецькі танки можуть відтіснити ворога
У цьому ж інтерв'ю високопосадовець наголосив, що саме німецькі танки можуть вигнати усіх росіян з українських територій.
Якщо ми їх (танки Leopard – 24 Канал) отримаємо вчасно, німецька якість покаже, що вона значно перевершує російську,
– заакцентував він.
Що потрібно знати про танки Leopard / Картинка 24 Каналу
Також Веніславський порівняв російських окупантів з німецькими нацистами, що під час Другої світової війни чинили звірства на території України. З його слів зрозуміло, що той, хто намагається задобрити Путіна компромісами та хоче віддати йому території нашої держави, погано знає історію.
Танки Leopard: останні новини
- До цієї теми нагадаємо заяву віцепрезидентки парламенту Німеччини Катрін Ґерінґ-Екардт. Вона переконана, що підтримка України є екзистенційно важливим питанням для Берліна та бойові танки мають прибути в нашу державу якомога скоріше.
- Окрім того, 4 лютого стало відомо, що Португалія офіційно доєднується до танкової коаліції. Власне, Лісабон готовий передати Збройним Силам 4 німецькі танки Leopard 2.