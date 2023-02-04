Журналісти видання The Telegraph припускають, що готуючись до наступу напередодні річниці війни, кремлівські війська, ймовірно, зважують кілька варіантів

Актуально Україні, можливо, доведеться відступити з Бахмута для наступу на Півдні, – Bloomberg

Секретар РНБО Олексій Данілов влучно заявив, що ця країна одержима датами. За останні кілька тижнів вони атакували:

вздовж південного фронту в Запорізькій області,

в південно-східному місті Вугледар Донецької області,

а також вздовж лісистої лінії фронту в Луганській області.

Поки що ніхто не знає, що є головною загрозою.

Якою буде вирішальна битва

Представник української військової розвідки ГУР Андрій Черняк, заявив 1 лютого, що Путін віддав наказ захопити весь Донбас до березня. Це відповідає оголошеним цілям війни Кремля.

І в центральній частині Донецької області найбільшою небезпекою є запекла битва за Бахмут. Там ворог втратив величезну кількість живої сили. І лише останній місяць це дало незначні результати – українці були змушені здійснити кілька тактичних відступів, в тому числі з міста Соледар.

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З трьох доріг постачання одна перекрита, інша перебуває під постійним вогнем, а третя відкрита, але також обстрілюється російською артилерією.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони не відійдуть від Бахмута та почнуть деокуповувати захоплену росіянами територію Сходу. Це станеться, якщо наша держава якнайшвидше отримає далекобійну зброю. Глава держави наголосив, що здавати Бахмут ніхто не буде.

Журналісти, посилаючись на аналітиків, припускають, що Україні таки доведеться відступити з Бахмута, як це колись відбулося у Сєвєродонецьку. Але навіть захоплення Бахмута не обов'язково призведе до прориву фронту.

Бахмут може бути лише відволікаючим фактором

Також існує припущення, що ворог спеціально перекидує багато техніки і сил на Бахмут, аби туди теж стягнули чимбільше українських військ. Але це може стати відволікаючим маневром. Натомість окупанти спробували б відновити наступальні зусилля на Північ, в Луганську область, поблизу міст Сватове і Кремінна.

Чи готові ЗСУ до нового наступу ворога

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів, що основні сили ворог зосередив на Сході країни. Окупанти намагаються загарбати:

Бахмут,

Вугледар,

Авдіївку.

Ці міста вони рівняють із землею. Сазонов зазначив, що багато росіян є в Криму, але дорогу їм перерізає Дніпро. Однак, за його словами, ЗСУ готові до наступу. Наші захисники мають більше ефективного озброєння ніж на початку повномасштабного вторгнення.