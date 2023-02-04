Журналісти видання The Telegraph припускають, що готуючись до наступу напередодні річниці війни, кремлівські війська, ймовірно, зважують кілька варіантів
Актуально Україні, можливо, доведеться відступити з Бахмута для наступу на Півдні, – Bloomberg
Секретар РНБО Олексій Данілов влучно заявив, що ця країна одержима датами. За останні кілька тижнів вони атакували:
- вздовж південного фронту в Запорізькій області,
- в південно-східному місті Вугледар Донецької області,
- а також вздовж лісистої лінії фронту в Луганській області.
Поки що ніхто не знає, що є головною загрозою.
Якою буде вирішальна битва
Представник української військової розвідки ГУР Андрій Черняк, заявив 1 лютого, що Путін віддав наказ захопити весь Донбас до березня. Це відповідає оголошеним цілям війни Кремля.
І в центральній частині Донецької області найбільшою небезпекою є запекла битва за Бахмут. Там ворог втратив величезну кількість живої сили. І лише останній місяць це дало незначні результати – українці були змушені здійснити кілька тактичних відступів, в тому числі з міста Соледар.
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З трьох доріг постачання одна перекрита, інша перебуває під постійним вогнем, а третя відкрита, але також обстрілюється російською артилерією.
Журналісти, посилаючись на аналітиків, припускають, що Україні таки доведеться відступити з Бахмута, як це колись відбулося у Сєвєродонецьку. Але навіть захоплення Бахмута не обов'язково призведе до прориву фронту.
Бахмут може бути лише відволікаючим фактором
Також існує припущення, що ворог спеціально перекидує багато техніки і сил на Бахмут, аби туди теж стягнули чимбільше українських військ. Але це може стати відволікаючим маневром. Натомість окупанти спробували б відновити наступальні зусилля на Північ, в Луганську область, поблизу міст Сватове і Кремінна.
Чи готові ЗСУ до нового наступу ворога
Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів, що основні сили ворог зосередив на Сході країни. Окупанти намагаються загарбати:
- Бахмут,
- Вугледар,
- Авдіївку.
Ці міста вони рівняють із землею. Сазонов зазначив, що багато росіян є в Криму, але дорогу їм перерізає Дніпро. Однак, за його словами, ЗСУ готові до наступу. Наші захисники мають більше ефективного озброєння ніж на початку повномасштабного вторгнення.