Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за результатами Саміту Україна – ЄС, повідомляє 24 Канал.

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Ніхто не здаватиме Бахмут

Глава держави наголосив, що здавати Бахмут ніхто не буде.

Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею… Якщо буде пришвидшена зброя, в саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року,

– заявив Зеленський.

За його словами, Україна знає, що їй конкретно потрібно для того, щоб це зробити. Президент подякував усім державам, які перебувають на цьому шляху поруч з нашою країною.

Зверніть увагу! За інформацією естонського видання ERR, командувач Розвідувальним центром Сил оборони країни полковник Марго Гросберг заявив, що утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, тому найближчим часом вони, найімовірніше, підуть із міста. ЗСУ досі утримують Бахмут, хоча всі дороги з півночі, сходу і півдня – відрізані. Єдиний вихід – із заходу.

Яка ситуація під Бахмутом

Через потужний спротив Сил оборони України російські окупаційні війська вже кілька місяців не можуть захопити Бахмут. Країна-терористка кидає шалені сили на Бахмутський напрямок і зазнає великих втрат. Речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий повідомив, що щодобові втрати окупантів там йдуть на сотні.

Попри те, що ситуація на Бахмутському напрямку дуже напружена, її контролюють українські війська. Однак журналісти Bloomberg вважають, що ЗСУ, ймовірно, доведеться відступити з Бахмута. Це необхідно для того, щоб зібрати ресурси для весняного наступу на Півдні.

Ситуацію ускладнює й те, що керівництво Росії почало враховувати помилки, яких припускалося на ранніх етапах війни. Зокрема, окупанти:

вивели техніку з районів, які перебувають в межах досяжності далекобійної артилерії ЗСУ,

збудували більше фортифікаційних споруд,

використовують коротші лінії матеріально-технічного постачання.

Натомість використання ворогом більшої кількості живої сили змусить Київ витрачати більше боєприпасів в умовах їхнього дефіциту.