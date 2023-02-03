Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам Саммита Украина-ЕС, сообщает 24 Канал.

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Никто не будет сдавать Бахмут

Глава государства подчеркнул, что сдавать Бахмут никто не будет.

Будем сражаться, сколько можем. Считаем Бахмут нашей крепостью… Если будет ускоренное оружие, в самое дальнобойное оружие, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, который был оккупирован с 2014 года,

– заявил Зеленский.

По его словам, Украина знает конкретные потребности, чтобы это сделать. Президент поблагодарил всех государств, которые находятся на этом пути рядом с нашей страной.

Обратите внимание! По информации эстонского издания ERR, командующий Разведывательным центром Сил обороны страны полковник Марго Гросберг заявил, что, удерживая Бахмут, украинские силы выиграли время для создания новых линий обороны, поэтому в ближайшее время они, скорее всего, уйдут из города. ВСУ до сих пор удерживают город, хотя все дороги с севера, востока и юга – отрезаны. Единственный выход из Бахмута – с запада.

Какая ситуация под Бахмутом

Из-за мощного сопротивления Сил обороны Украины российские оккупационные войска уже несколько месяцев не могут захватить Бахмут. Страна-террористка бросает безумные силы на Бахмутское направление и несет большие потери. Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Сергей Череватый сообщил, что ежесуточные потери кафиров там идут на сотни.

Несмотря на то, что ситуация на Бахмутском направлении очень напряженная, она контролируется украинскими войсками. Однако журналисты Bloomberg считают, что ВСУ, вероятно, придется отступить из Бахмута. Это необходимо для того, чтобы собрать ресурсы для весеннего наступления на Юге.

Ситуацию усложняет и то, что руководство России начало учитывать ошибки, совершаемые на ранних этапах войны. В частности, оккупанты:

вывели технику из районов, находящихся в пределах досягаемости дальнобойной артиллерии ВСУ,

построили больше фортификационных сооружений,

используют более короткие линии материально-технического снабжения.

А использование врагом большего количества живой силы заставит Киев тратить больше боеприпасов в условиях их дефицита.