Журналисты издания The Telegraph предполагают, что готовясь к наступлению в канун годовщины войны, кремлевские войска, вероятно, взвешивают несколько вариантов
Актуально Украине, возможно, придется отступить из Бахмута для наступления на Юге, – Bloomberg
Секретарь СНБО Алексей Данилов точно заявил, что эта страна одержима датами. За последние несколько недель они атаковали:
- вдоль южного фронта в Запорожской области,
- в юго-восточном городе Угледар Донецкой области,
- а также вдоль лесистой линии фронта в Луганской области.
Пока что никто не знает, что является главной угрозой.
Какой будет решающая битва
Представитель украинской военной разведки ГУР Андрей Черняк заявил 1 февраля, что Путин отдал приказ захватить весь Донбасс до марта. Это отвечает объявленным целям войны Кремля.
И в центральной части Донецкой области наибольшей опасностью является ожесточенное сражение за Бахмут. Там враг потерял огромное количество живой силы. И только в последний месяц это дало незначительные результаты – украинцы были вынуждены совершить несколько тактических отступлений, в том числе из города Соледар.
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Из трех дорог снабжение одно перекрыто, другое находится под постоянным огнем, а третье открыто, но также обстреливается русской артиллерией.
Журналисты, ссылаясь на аналитиков, предполагают, что Украине придется отступить из Бахмута, как это когда-то произошло в Северодонецке. Но даже захват Бахмута не обязательно приведет к прорыву фронта.
Бахмут может быть только отвлекающим фактором
Также существует предположение, что враг специально перебрасывает много техники и сил на Бахмут, чтобы туда тоже стянули больше украинских войск. Но это может стать отвлекающим маневром. Зато оккупанты попытались возобновить наступательные усилия на Север, в Луганскую область, вблизи городов Сватово и Кременная.
Готовы ли ВСУ к новому наступлению врага
Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал что основные силы враг сосредоточил на Востоке страны. оккупанты пытаются захватить:
- Бахмут,
- Угледар,
- Авдеевка.
Эти города они сравнивают с землей. Сазонов отметил, что многие россияне есть в Крыму, но дорогу им перерезает Днепр. Однако, по его словам, ВСУ готовы к наступлению. Наши защитники имеют более эффективное вооружение, чем в начале полномасштабного вторжения.