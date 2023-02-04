Журналисты издания The Telegraph предполагают, что готовясь к наступлению в канун годовщины войны, кремлевские войска, вероятно, взвешивают несколько вариантов

Актуально Украине, возможно, придется отступить из Бахмута для наступления на Юге, – Bloomberg

Секретарь СНБО Алексей Данилов точно заявил, что эта страна одержима датами. За последние несколько недель они атаковали:

  • вдоль южного фронта в Запорожской области,
  • в юго-восточном городе Угледар Донецкой области,
  • а также вдоль лесистой линии фронта в Луганской области.

Пока что никто не знает, что является главной угрозой.

Какой будет решающая битва

Представитель украинской военной разведки ГУР Андрей Черняк заявил 1 февраля, что Путин отдал приказ захватить весь Донбасс до марта. Это отвечает объявленным целям войны Кремля.

И в центральной части Донецкой области наибольшей опасностью является ожесточенное сражение за Бахмут. Там враг потерял огромное количество живой силы. И только в последний месяц это дало незначительные результаты – украинцы были вынуждены совершить несколько тактических отступлений, в том числе из города Соледар.

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Из трех дорог снабжение одно перекрыто, другое находится под постоянным огнем, а третье открыто, но также обстреливается русской артиллерией.

Журналисты, ссылаясь на аналитиков, предполагают, что Украине придется отступить из Бахмута, как это когда-то произошло в Северодонецке. Но даже захват Бахмута не обязательно приведет к прорыву фронта.

Бахмут может быть только отвлекающим фактором

Также существует предположение, что враг специально перебрасывает много техники и сил на Бахмут, чтобы туда тоже стянули больше украинских войск. Но это может стать отвлекающим маневром. Зато оккупанты попытались возобновить наступательные усилия на Север, в Луганскую область, вблизи городов Сватово и Кременная.

Готовы ли ВСУ к новому наступлению врага

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал что основные силы враг сосредоточил на Востоке страны. оккупанты пытаются захватить:

  • Бахмут,
  • Угледар,
  • Авдеевка.

Эти города они сравнивают с землей. Сазонов отметил, что многие россияне есть в Крыму, но дорогу им перерезает Днепр. Однако, по его словам, ВСУ готовы к наступлению. Наши защитники имеют более эффективное вооружение, чем в начале полномасштабного вторжения.