Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час візиту до Центральноафриканської Республіки. Зараз Лісабон веде перемовини з Берліном щодо надання запчастин для ремонту танків, що вийшли з ладу.

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Скільки танків готова надати Португалія

Раніше ЗМІ повідомляли, що Португалія планує надати Україні 4 танки з 37 наявних. Крім того, видання відзначали, що більшість техніки потребує ремонту. Прем'єр-міністр Антоніу Кошта каже, що зараз тривають перемовини з Німеччиною щодо деталей для танків, аби відремонтувати їх.

Водночас глава португальського уряду поки не називає кількість танків, які Лісабон планує передати Україні.

Я знаю, скільки танків буде (направлено в Україну – 24 Канал), але це буде оголошено у відповідний час,

– заявив Кошту.

Глава португальського уряду вірить, що Лісабон зможе передати Україні танки до кінця березня цього року.

Важливо! До "танкової коаліції" долучилися вже 12 учасників. Україна отримає Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Зокрема свою допомогу нададуть США, Німеччина, Велика Британія, Польща, Норвегія, Канада, Іспанія, Португалія, Швеція, Фінляндія, Нідерланди й Данія. У МЗС України наголосили, що робота триває. Важливо збільшити кількість учасників, а також – кількість танків, які отримають ЗСУ.