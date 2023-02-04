Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час візиту до Центральноафриканської Республіки. Зараз Лісабон веде перемовини з Берліном щодо надання запчастин для ремонту танків, що вийшли з ладу.
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Скільки танків готова надати Португалія
Раніше ЗМІ повідомляли, що Португалія планує надати Україні 4 танки з 37 наявних. Крім того, видання відзначали, що більшість техніки потребує ремонту. Прем'єр-міністр Антоніу Кошта каже, що зараз тривають перемовини з Німеччиною щодо деталей для танків, аби відремонтувати їх.
Водночас глава португальського уряду поки не називає кількість танків, які Лісабон планує передати Україні.
Я знаю, скільки танків буде (направлено в Україну – 24 Канал), але це буде оголошено у відповідний час,
– заявив Кошту.
Глава португальського уряду вірить, що Лісабон зможе передати Україні танки до кінця березня цього року.