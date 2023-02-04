Голова оборонного відомства Олексій Резніков зазначив, що "танкова коаліція" на підтримку України офіційно створена і активно розвивається.

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Скоро ми з радістю будемо вітати Leopards, Challengers and Abrams на українській землі. Їх дуже багато,

– заявив міністр.

Резніков не уточнив, коли конкретно настане "скоро" і скільки саме танків мається на увазі під "дуже багато".

Важливо! До "танкової коаліції" долучилися вже 12 учасників. Україна отримає Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. У МЗС України наголосили, що робота триває. Важливо збільшити кількість учасників, а також – кількість танків, які отримають ЗСУ.

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