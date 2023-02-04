Голова оборонного відомства Олексій Резніков зазначив, що "танкова коаліція" на підтримку України офіційно створена і активно розвивається.
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Скоро ми з радістю будемо вітати Leopards, Challengers and Abrams на українській землі. Їх дуже багато,
– заявив міністр.
Резніков не уточнив, коли конкретно настане "скоро" і скільки саме танків мається на увазі під "дуже багато".
До теми Далі – вступ у НАТО: до чого призведуть постачання західної зброї Україні
Як швидко Україна може отримати обіцяні танки
- Західні союзники анонсували масштабні поставки танків в Україну. Український посол у Франції повідомив, що в цілому обіцяно понад 320 бронемашин з різних країн.
- Їх постачання не відбудеться одночасно. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, в першій хвилі поставок очікується 120– 140 танків. Очікують, що перші танки прибудуть в Україну вже в березні.
- Вчора, 3 лютого стало також відомо, що Німеччина готова поставити Україні ще 88 танків "Леопард" першого покоління. Хоча це і старі танки, це все одно вже додаткова кількість до того, що було оголошено раніше.