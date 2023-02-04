Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время визита в Центральноафриканскую Республику. Сейчас Лиссабон ведет переговоры с Берлином о предоставлении запчастей для ремонта вышедших из строя танков.

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Сколько танков готова предоставить Португалия

Ранее СМИ сообщали, что Португалия планирует предоставить Украине 4 танка из 37 имеющихся. Кроме того, издания отмечали, что большинство техники нуждается в ремонте. Премьер-министр Антониу Кошта говорит, что сейчас продолжаются переговоры с Германией по поводу деталей для танков, чтобы отремонтировать их.

В то же время, глава португальского правительства пока не называет количество танков, которые Лиссабон планирует передать Украине.

Я знаю, сколько танков будет (направлено в Украину – 24 Канал), но это будет объявлено в соответствующее время,

– заявил Кошту.

Глава португальского правительства верит, что Лиссабон сможет передать Украине танки до конца марта этого года.