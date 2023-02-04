Коли партнери захищають Україну, вони захищають всю Європу. На цьому наголосила віцепрезидентка парламенту Німеччини Катрін Ґерінґ-Екардт.

До речі Понад 100 танків для ЗСУ від світу: які країни та скільки бойових машин передадуть

Танки можуть приїхати швидше

За словами чиновниці, "Леопарди" мають надати Україні якомога швидше. Це потрібно, щоб ЗСУ відповіли на нову атаку російської армії.

Оборона, захист і підтримка України є для нас питаннями екзистенційно важливим питанням,

– зазначила Ґерінґ-Екардт.

Також вона додала, що Німеччина надаватиме генератори та шукатиме трансформатори для української інфраструктури.

"Леопарди" вже їдуть

До України прямують німецькі танки Leopard 2. Перший танк відправляє Канада. Про це оголосили 4 лютого.

До речі, ЗМІ пишуть, що Німеччина схвалила постачання Leopard 1 Україні. Писали, що із промислових складів Німеччини можуть передати до 160 основних бойових танків.

Це старіші моделі бойової машини. Виробник Flensburger Fahrzeugbau (FFG) повідомив, що має на складах 99 танків Leopard 1, а Rheinmetall має ще 88. Однак офіційно цю інформацію не підтверджували.