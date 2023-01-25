Першими про передачу танків Leopard заявила Польща 11 січня 2023 року. Згодом до неї долучились й інші країни. Рішення було тільки за Олафом Шольцом. Ухвалив його канцлер Німеччини 25 січня.

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Польща та Берлін передадуть по роті танків

Під час візиту до Львова Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків в межах міжнародної коаліції. Тоді польський лідер не сказав, про яку саме кількість мовиться.

Та вже 17 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що ЗСУ передадуть 14 танків – це рота за стандартами НАТО. Адже танкова рота ЗСУ становить 10 танків – один танк управління і три взводи по три танки.

Також 14 танків Україні передасть Німеччина. Олаф Шольц заявив 25 січня, що Берлін надасть Києву роту Leopard 2 зі складу Бундесверу.

Ба більше, канцлер Німеччини сказав, що країна хоче зібрати 2 танкові батальйони для нашої держави. Оголошена передача 14 танків є першим кроком.

Довідка. У батальйоні орієнтовно 30 – 40 танків. Він складається з декількох рот та окремих взводів. Батальйон входить до складу полку або бригади (1 – 8 тисяч осіб).

Нідерланди готові купити танки для ЗСУ в Німеччини

Нідерланди також погодились надати Україні танки. Прем'єр-міністр країни Марк Рютте заявив: "Якщо внесок Нідерландів допоможе, ми готові це зробити".

За словами посадовця, Нідерланди можуть купити танки, які наразі орендують у Німеччини, та передати їх Україні.

За результатами зустрічі "Рамштайн-8", Марк Рютте повідомляв, що мовиться про купівлю 18 танків для передачі Збройним Силам України.

Зверніть увагу! Після перемовин міністрів оборони на зустрічі "Рамштайн-8" 12 країн домовились, що передадуть Україні близько 100 танків Leopard.

Скільки "Леопардів" може надати Швеція, Норвегія й Португалія

За даним ЗМІ, Португалія може надати Збройним Силам України 4 танки Leopard. Всього на озброєнні Лісабону є 37 німецьких танків. Тільки 12 з них повністю готові до експлуатації. Тобто країна фактично готова надати третину своїх танків.

Норвегія має на озброєнні 36 німецьких танків. За даними ЗМІ, держава може передати Україні до 8 одиниць Leopard. Це питання, ймовірно, розглядали 23 січня на закритому засіданні розширеного комітету закордонних справ і оборони.

Основні переваги танків Leopard / Інфографіка 24 каналу

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що в перспективі Україна може отримати танки Stridsvagn 122 – це шведський основний бойовий танк, що є ліцензованим німецьким Leopard 2А5, в конструкцію якого внесені різні зміни.

За даними міністра, наразі країна не готується до передачі танків, та це може трапитись згодом.

Стокгольм має на озброєнні орієнтовно 120 бойових машин.

Танки від Іспанії та Франції

За даними журналістів, Іспанія ще у 1998 році купила собі 53 танки Leopard. Орієнтовно 20 з них у хорошому стані.

За даними місцевої преси, Україна може розраховувати на кілька десятків Leopard від Іспанії. Хоча іспанський прем'єр Педро Санчес першим закликав надати Україні танки ще влітку 2022 року, проте згодом міністерка оборони Маргарита Роблес запевняла, що їхні Leopard перебувають в "абсолютно жалюгідному" стані. Тож такі танки використовувати просто неможливо.

Франція ж стала першою країною, яка погодилась передати в Україну зразки західної бронетехніки. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон 4 січня заявив про передачу ЗСУ легких танків AMX-10 RC та бронетранспортерів АCMAT Bastion. Наразі кількість танків невідома. Щодо Bastion, то французькі ЗМІ писали, що мовилось про 20 одиниць.

Можуть передати Leopard Фінляндія та Данія

Фінляндія також розглядає варіант передачі танків Україні. Міністр закордонних справ країни Пекка Хаавісто 25 січня підтвердив, що вони:

готові в той чи інший спосіб долучитися до коаліції союзників, які допомагають Україні отримати західні танки;

визначають формат участі.

У нас, Фінляндії, також є танки Leopard, і ми вже заявляли, що якщо буде спільний пакет – а зараз, сподіваюся, Німеччина долучиться до цього пакета – ми будемо готові у той чи інший спосіб взяти у цьому участь,

– заявив Хаавісто.

За його словами, мовиться про передачу не тільки самих машин, а й про інші супутніх потреб. Наприклад, про підготовку особового складу.

Про гарну інфраструктуру для навчання говорив й президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час візиту до Києва 24 січня.

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Окрім того, за даними видання ABC News, 12 країн погодилися передати Україні танки Leopard. У переліку є й Данія.

Європа передасть Україні 80 Leopard

За даними Spiegel, Україна від Європи отримає орієнтовно 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони.

Тобто країни Європи планують створити в ЗСУ два батальйони, по 40 бойових танків Leopard у кожному.

За даними видання, три батальйони сформують:

перший – Німеччина разом з іспанцями, нідерландцями та фінами танками Leopard 2A6;

другий – поляки та норвежці з моделями Leopard 2А4;

третій – США із 30 основними бойовими танками M1 Abrams.

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Що відомо про танки від США та Британії

Американська преса почала писати про ймовірну передачу Україні американських танків Abrams.

За даними журналістів, це частина ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною. Згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, однак натомість схвалить постачання більшої кількості танків партнерами України.

Видання CNN заявило, що США готові відправити в Україну 30 танків Abrams. Проте невідомі терміни постачання, адже зброю не дають без попереднього навчання.

Проте вже ввечері 25 січня президент США виступить з заявою про надання Україні військової допомоги.

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Під час розмови з Володимиром Зеленським 14 січня Ріші Сунак заявив, що Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи, щоб підтримати ЗСУ в боротьбі проти Росії.

Згодом міністр оборони країни Бен Воллес запевнив, що Британія передасть нам ескадрилью танків Challenger 2 – 14 бойових машин.

Зверніть увагу! Німеччина може передати Україні танки через три місяці. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив про це 25 січня в кулуарах Бундестагу після засідання оборонного комітету. За його словами, Бундесвер "дуже швидко" почне навчання українських солдатів роботі на танку. Терміни передачі танків інші країни ще офіційно не озвучували.