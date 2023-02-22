Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила, що країна передасть українській армії 6 відремонтованих бойових танків Leopard 2 A4.

Дивіться також Хижак на полі бою: як танки Leopard-2 будуть знищувати ворога на фронті

Іспанія вже ремонтує танки для України

У відповідь на запит депутата Народної партії і генерала у відставці Фернандо Гутьєрреса Діаса де Отазу, Роблес підтвердила, що її відомство "вже ремонтує передову секцію танків Leopard 2 A4, що складається з 4 танків плюс 2, загалом 6, щоб довести їх до сучасного рівня" і передати їх ЗСУ.

У Міноборони Іспанії не назвали дату поставки, однак міністерка заявляла, що мета полягає в тому, щоб танки були готові до кінця березня або на початку квітня.

Танки вже на заводі Santa Bárbara Sistemas, що належить General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Алькала-де-Гвадайра (Севілья).

Роблес не виключає постачання більшої кількості танків цієї моделі в майбутньому "у разі необхідності" і за запитом української влади і союзників.

Водночас вона виключила постачання найсучасніших танків Leopard 2 (еквівалент німецьких A6), які входять до складу трьох механізованих бригад і батальйону танків з бригади Арагон, оскільки вони необхідні для національної оборони.

Скільки бронетехніки отримає Україна