Історія створення цієї машини бере свій початок із розробки танка MTB-70, який німці й американці почали розробляти у 60-х роках. Згодом саме цей танк розділився на дві окремі гілки – танки M1 Abrams і Leopard-2.

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Станом на сьогодні цей основний бойовий танк Німеччини, розроблений у 70-х роках компанією KraussMaffei. Зброєю від цієї корпорації ЗСУ користуються дуже успішно: Гепарди, PzH, броньовики Dingo, БМП Puma і багато інших. Так от в 79-му році вони представили танк, Leopard-2, який одразу ж став на озброєння.

Який бойовий досвід у танків Leopard-2

Розробники заклали у новий танк чотири головні компоненти ефективності, які працюють до сьогоднішнього дня: високий рівень захисту, маневреність на полі бою, вогнева потужність та система управління вогнем, яка спрощує процес наведення та безпосередньої роботи по ворожих цілях.

Оскільки цей танк експлуатують чимало країн, починаючи від європейських і закінчуючи Сінгапуром та Чилі – бойовий досвід у нього немаленький. Німецька армія використовувала його в Косово, нідерландські військові в Афганістані, турки користувалися ними в Сирії. Саудити теж хотіли придбати собі такі танки, але Німеччина без пояснень заблокувала угоду.

Із 79-го року німецька військова промисловість випустила трохи більше 3-х тисяч танків Leopard-2 та різних його модифікацій. Зараз вони стоять на озброєнні Німеччини, Норвегії, Іспанії, Польщі, Данії та багатьох інших країн. Початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України теж додав нашу державу до цього списку.

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Витримають удар від будь-якого радянського танка: характеристики Leopard-2

Основна зброя Leopard 2 – 120-міліметрова гладкоствольна гармата виробництва Rheinmetall, таку саму має танк M1 Abrams. Її боєзапас – 27 снарядів, у кормі башти є ще 15 додаткових снарядів. Вони можуть вражати цілі на відстані 2000 метрів, використання ізраїльських протитанкових ракет Lahat збільшує цю відстань до 6000 метрів. Хоча ефективна робоча дальність – це стрільба до 4-х кілометрів.

Що стосується броні, то Leopard-2 має багатошарове бронювання, яке захищає його від бронебійних та кумулятивних снарядів. У лобовій проєкції це від 640-ка до 840 мм. Він витримає удар від будь-якого танка радянського зразка. Хоча особливості бронювання залежать від модифікації самого танка. А їх є чимало.

Leopard-2 витримає удар від будь-якого радянського танка / Скриншот 24 Каналу

Як змінювався танк Leopard-2 з роками: основні модифікації

До прикладу, Leopard 2А1 – це танк із мінімальними змінами та покращеннями. Такі випускали лише до 1983-го року, доставивши тепловізійний приціл стрільця.

Leopard 2А2 виготовлялася до 1987-го року. Зміни теж не значні. Зʼявився буксирувальний трос довжиною в 5 метрів, а також загородження для отворів паливних баків.

Leopard 2А3 отримав вже нову цифрову радіостанцію. А Leopard 2А4 (ті які й отримає Україна) – це основна і найпоширеніша версія цієї машини. Він має автоматичну систему пожежогасіння, цифрову систему управління вогнем та вдосконалену башту із титан-вольфрамовою бронею.

Leopard 2А5 – ще кращі танки. Вони мають клиноподібну башту з додатковим бронюванням. А також навідник і командир отримали модернізовані приціли та тепловізори.

У моделі Leopard 2А6 змінили гармату і покращили її гальмівну систему. Leopard 2 ПСО – це танк розроблений спеціально для боїв у містах. Він має додаткове бронювання, додаткове озброєння і покращені можливості розвідки.

Ну й останній, найновіший варіант – Leopard 2А7. Він навіть отримав нову систему камуфляжу із системою передачі тепла. Однак не підходить для боїв у містах.

Що стосується версії 2А4, то з нього можна вести вогонь трьома типами снарядів: осколково-фугасними, бронебійними та ізраїльськими протитанковими вищезгаданими Лахатами. Але найпрекрасніше те, що він стріляє не лише європейським типом снарядів, але й американським. Тобто проблем із цим не буде.

Leopard 2 оснащений також двома кулеметами, один з яких встановлений співвісно, інший – на зенітній установці. Німецькі моделі використовують кулемет MG 3 калібру 7,62 мм, голландські та сінгапурські моделі – кулемети FN MAG калібру 7,62 мм, швейцарські моделі мають 7,5-мм кулемети MG 87. На борту Leopard 2 є 4750 патронів до кулеметів. У кожної країни в залежності від модифікації та модернізації свій кулемет. Але суті це все одно не змінює

Leopard-2 ефективно знищуватимуть ворога навіть вночі

Leopard – це ще й дуже технологічна зброя. Основним обладнанням старіших варіантів є електрогідравлічний стабілізатор, комп'ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення, панорамний перископ, баштовий приціл, тепловізори та різноманітні системи, які допомагають наводитися на ціль і стріляти. Ці технології дозволяють наводитися на ціль навіть вночі на відстані до 2 км.

У всіх Леопардах стоїть стандартизований дизельний двигун на 1500 кінських сил. Він розганяє танк до 72-х км/год по трасі, до 55 по бездоріжжю, а рух заднім ходом – 31 км/год. Це доволі швидко і додає танку маневреності.

Виготовила цей двигун компанія MTU. Назва вам може ні про що не говорити, але ви, мабуть, чули про компанії Мерседес Бенц і Майбах. От коли вони в одну зʼєдналися, то зʼявилася MTU.

Технології та потужність перетворили цей танк в один із найпопулярніших у світі та одним із наймасовіших в арміях країн-членів НАТО. І дуже скоро цей звір зможе показати себе ще й в Україні. У боротьбі проти російських окупантів.