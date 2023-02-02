Після того, як США оголосили про надання для України 31 танка Abrams, стало відомо, що мовиться про конфігурацію М1А2, яку ще називають айфоном у світі "Абрамсів". Це нова, потужна модифікація, що здатна змітати все на своєму шляху.

Варте уваги Наднадійний захист: як німецькі броньовики Dingo підтримують ЗСУ на фронті

Abrams M1A2 та його попередники

Почнемо з того, що на озброєння танки Abrams стали у 1980 році й відтоді пройшли чимало модифікацій та покращень. Їх вдосконалили настільки, що ці машини будуть на озброєнні американської армії ще до 2050 року.

М1А2 від своїх попередників практично не відрізняється за зовнішнім виглядом. Але за мірками сучасних стандартів – це вже кардинально інший танк. Насамперед йдеться про цифровізацію та комп'ютерні системи. Технічну складову суттєво оновили: новий процесор, плоскі екрани більшої роздільної здатності, новий інтерфейс і перепрограмована система управління вогнем.

Броня танка Abrams M1A2

Бронювання також покращене. Стандартно стоїть 3 покоління зі збідненого урану. Хоча все залежить від комплектації. Адже Abrams M1A2 – це дуже технологічна машина і вона випускається під конкретні завдання. Для боїв на відкритих місцевостях – це один пакет броні. А для протистоянь у містах – зовсім інший.

Наприклад, для боїв на територіях зі щільною забудовою, зокрема міст і сіл, випускається навісний комплект захисту TUSK. І при цьому, танк ще й балансують по броні, маневреності та швидкості. Ця процедура теж відбувається залежно від того, де саме його використовуватимуть.

Чим особливий танк Abrams М1А2 / Скриншот з відео

Зазвичай усі танки мають лобову броню значно потужнішу, ніж бічну чи захист позаду. А в міських боях постріл може відбуватися з будь-якої точки. До того ж – із близької відстані. Тому деякі модернізації передбачають додаткові реактивні протикумулятивні пакети, які встановлюють на кормі та з різних боків танка.

Чим особливий Abrams М1А2

Якщо говорити загалом, то існують три основні версії танка Abrams: М1, М1А1 та М1А2. Останню, нагадаємо, Україна отримає від США. Вони відрізняються між собою поліпшеним озброєнням, системою захисту та електронікою.

Версія М1А2 має незалежний тепловізійний приціл для командира, що за потреби дозволяє йому самостійно вистежувати цілі. Покращена оптика дає також можливості незалежно від часу доби та погодних умов сканувати цілі на полі бою.

Як танки Abrams допоможуть ЗСУ методично полювати на ворога: дивіться відео

Практично повністю оцифровані механізми керування та інформаційна система об'єднують усі танки в єдину інформаційну систему, яка дозволяє швидко й безперервно обмінюватися даними в автоматичному режимі. Завдяки цьому танкові екіпажі можуть спільно координувати свою роботу. Загалом в екіпажі цього танка 4 осіб – командир, стрілець, заряджальник та водій.

Тактико-технічні характеристики:

Маса: 60 – 69,5 тонн

Довжина: до 9,83 метра

Висота: 2,3 метра

Ширина: до 3,6 метра

Двигун: 1500 к. с.

Швидкість: до 72 км/год

Запас ходу: 420 кілометрів

Багато в чому Abrams M1A2 нагадує німецький Leopard-2. Вони фактично мали одного попередника, який спільно розробляли американські та німецькі конструктори. Як американський, так і німецький танки мають однакові 120 мм гармати, та й головна мета з якою створювалися обидві машини – це знищення радянської техніки. До речі, танки Abrams стали на озброєння США лише за рік після того, як німці поставили собі Leopard.

Як танки Abrams допоможуть ЗСУ знищувати окупантів / Скриншот з відео

Окрім основної гармати, на озброєнні Abrams стоять також кулемети: один калібру 12,7 або два калібру 7,62. Все залежить від завдань та комплектації. За час своєї служби цей танк встиг побувати у різних гарячих точках планети.

Abrams – ідеальні для методичного полювання на ворога

Війна у Перській затоці, Ірак, Афганістан. Серед країн, які експлуатують цю машину – не так уже й багато претендентів. Окрім США, Abrams є на озброєнні Австралії, Єгипту, Іраку, Кувейту, Марокко та Саудівської Аравії. А 25 січня стало відомо, то цей список поповнить і Україна.

Тут важливо пам'ятати, що танки західного зразка не призначені для швидких проривів. Вони важкі, виважені, але дуже технологічні. Їх радше використовують для системного і методичного полювання на ворога. Просуватися галопом уперед – не вийде. Ці витончені технології створені для співпраці з іншими системами. І тільки в комплексі це зможе запрацювати й обов'язково принести перемогу.