ЗСУ отримали броньовики в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Вони дуже корисні для наших військових, адже, крім того, що це – авто тактичної підтримки для патрулювання та розвідки, завдяки потужній броні Dingo витримують навіть міни.

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Як створили бронеавтомобіль

Потреба у добре броньованих автомобілях у Німеччини виникла в середині 1990-х років. Бундесвер шукав можливість придбання бронетранспортерів, які могли б витримувати вибухи мін та саморобних вибухових пристроїв. При цьому важливо було уникнути зменшення маневровості через збільшення маси.

Оскільки оптимальних варіантів на ринку не знайшли, німці вирішили створити свій прототип. Так почалося серійне виробництво бронетранспортерів Dingo ATF. Інженерам вдалося досягти хороших показників броні, і водночас зберегти швидкість, маневровість та можливість транспортування броньовика вантажними літаками і навіть гелікоптерами.

Захист Dingo продуманий до дрібниць

Максимальна увага в цьому автомобілі прикута до захисту через те, що броньовик проєктувався конкретно для участі в антитерористичних місіях. А на таких завданнях замінована територія і постійні засідки – це буденність. Під час таких місій Dingo неодноразово атакували: смертники, міни, засідки з РПГ.

У всіх цих випадках машини, звичайно, зазнавали пошкоджень, але не виходили з ладу. А що найважливіше – екіпаж і десант залишалися живими. У цьому броньовику все зроблено задля безпеки тих, хто всередині. Адже авто можна замінити, а з екіпажем ситуація інша.



Як виглядає бронеавтомобіль Dingo / Фото з вікіпедії

Броня цього звіра з легкістю витримує кулі стрілецької зброї, артилерійські та гранатні осколки. А V-подібна форма дна броньовика розсіює вибух і відводить його від корпусу. Таким чином Dingo може пережити наїзд на міну чи встояти після детонації саморобного вибухового пристрою.

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Корпус броньовика зібраний зі сталевих панцирних плит, які покриваються додатковими захисними матеріалами. Під час вибуху, пожежі чи наїзду на міну жоден елемент корпусу не потрапить у салон. Крім того, сам корпус покритий спеціальним шаром, який зменшує шанси на виявлення за допомогою тепловізора чи ракети з тепловим наведенням.

Вразливі ділянки, як, наприклад, оглядові вікна, розміщені під кутом. Це мінімізує шанси на повний контакт і дозволяє витримати влучання великокаліберних набоїв.

Ба більше, інженери приділили особливу увагу двигунові та колесам Dingo. Двигун захищений так, що навіть під час обстрілу броньовик продовжуватиме рух. Машина не зупиниться, навіть якщо унаслідок детонації пошкодяться шини – вона зможе проїхати ще 40 кілометрів на швидкості 50 кілометрів на годину.

На що здатні броньовики Dingo

На даху броньовика стоїть станція озброєння KMW 1530. До неї входить кулемет калібру 7,62 міліметра, а також передбачені місця для встановлення важкого кулемета на 12,7 міліметра типу Браунінг.



Броньовики Dingo вже на озброєнні Десантно-штурмових військ / Фото Командування ДШВ

Основний плюс в тому, що керувати цим озброєнням можна дистанційно. Потужніші та новіші кулемети встановлюються в парі з прицілом, який має 10-кратний зум, систему стабілізації і може самостійно проводити балістичні розрахунки. Крім того, комп'ютер самостійно розпізнає зброю ворога і сповіщає про загрозу.

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Тактико-технічні характеристики Dingo:

маса – 12,5 тонни,

довжина – 6,8 метра,

ширина – 2,3 метра,

висота – 2,6 метра,

місткість – до 8 осіб,

максимальна швидкість – 100 кілометрів на годину.

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Тож броньовики Dingo – це потужний інструмент для виконання завдань тактичної підтримки на полі бою. А зважаючи на озброєння і технологічні можливості цієї машини, це незамінний транспорт на фронті. Така техніка гарантовано зробить свій вагомий внесок у перемогу України над російськими окупантами.