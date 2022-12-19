Ці БПЛА стали хорошим доповненням до вже наявної у ЗСУ системи повітряного ударно-розвідувального бою та добре підсилили наших військових, адже можливості цих баражуючих боєприпасів не залишають ворогу жодних шансів на виживання.

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Чим особливі дрони Warmate

Розробкою цього комплексу займалися в компанії WB Electronics. Там змогли створити систему, яка викликала інтерес серед союзників Польщі. Уже у 2016 році ці комплекси почали продавати країнам-членам НАТО, а загалом компанії вдалося виготовити понад 1000 таких БПЛА.

Попит на Warmate цілком зрозумілий. Крім того, що він може працювати самостійно і виконувати спеціальні завдання, електронні системи безпілотника легко інтегруються до вже наявних комплексів, щоб працювати у команді. А це значно розширює список можливостей БПЛА – від знищення колон техніки до придушення ворожих систем ППО. Усе завдяки тому, що дрон адаптували до системи управління полем бою Topaz SWARM.

Warmate можна використовувати як самостійну бойову одиницю, так і інтегрувати його до вже наявних систем озброєння. Така система оснащена різноманітними модулями управління, які зокрема дозволяють автоматизувати більшу частину польотів цього безпілотника. Високий ступінь автоматизації, очевидно, спрощує роботу і самому оператору комплексу. Адже крім польотів Warmate допомагає і в наведенні на ціль. До того ж цей БПЛА ще й дуже компактний. У складеному вигляді його легко транспортувати у спеціальному кейсі.

БПЛА Warmate / Фото WB GRUP

Warmate має кілька модифікацій, які залежать від специфіки бою та конкретних завдань. Є ударні версії, розвідувальні, інтегровані до запуску з мобільних платформ тощо. Деякі версії Warmate розроблені для використання конкретно в міських умовах або ж у місцях зі щільною забудовою.

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Попри це, система пуску та контролю в них єдина. До комплексу входять: катапульта для запуску, станція управління та наземний комплекс що відповідає за звʼязок і передачу даних.

Можливості безпілотників

Тактико-технічні характеристики Warmate:

довжина – 1,1 метра,

розмах крил – 1,6 метра,

маса – 5,7 кілограма,

висота польоту – 500 метрів,

максимальна швидкість – 150 кілометрів / годину,

час у повітрі – 60 хвилин,

дальність – 30 кілометрів.

Попри відносно невелику висоту польоту сам дрон має безшумний привід та низьку радіолокаційну помітність. Тож помітити його і тим паче зафіксувати – завдання доволі непросте. А враховуючи те, що в бойову готовність сам комплекс можна привести всього за 5 хвилин, він ще й дуже зручний у використанні.

Щодо цілей, які може вражати Warmate, слід розуміти, що це – насамперед дрон оперативно-тактичного рівня. Тобто він покликаний знищувати важливі обʼєкти ворога, які можуть забезпечити тактичну перевагу на полі бою. Тож першочергово Warmate працює по живій силі, легкоброньованій техніці, системах розвідки, РЕБ та ППО.

Польські безпілотники Warmate / Фото WB GRUP

У цьому допомагає потужна бойова частина, яка має різні елементи ураження. Залежно від цілей та потреб вона може бути осколково-фугасна, термобарична або осколково-фугасна протитанкова. Усе це в комплексі дає оператору БПЛА впевненість у тому, що обрана ним ціль гарантовано буде знищена.

Дуже важливою є кількість варіантів для застосування. Комплекс Warmate 2 може інтегруватися до запуску з броньовиків, а його потужностей вистачить для знищення танка. Наразі таких систем в Україні немає. Але можна сподіватися, що зʼявляться й вони. Адже ЗСУ вже неодноразово доводили, що вміють і знають, як ефективно використовувати баражуючі боєприпаси проти ворога.

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Крім хорошого озброєння Warmate оснащений потужними денною та нічною камерами, тож у будь-який час доби він може виконувати найрізноманітніші завдання. Тож, безумовно, його наявність може відіграти важливу роль у будь-якому бою.

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Важливість БПЛА для ЗСУ

У сучасних протистояннях поява і використання таких БПЛА дає військовим нові можливості та суттєво спрощує роботу на фронті. Адже помітивши ворога, можна замість наведення та використання артилерії відпрацювати по ворожих позиціях з ударного БПЛА. Такі системи мають бути в розпорядженні кожного командира тактичної ланки.

У рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ЗСУ отримали нагоду оперативно й максимально точно знищувати ворога де б він не був. І чим більше таких систем буде на озброєнні нашого війська, тим важче окупантам буде чинити свої злочини на території нашої країни.