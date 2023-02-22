Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что страна передаст украинской армии 6 отремонтированных боевых танков Leopard 2 A4.

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Испания уже ремонтирует танки для Украины

В ответ на запрос депутата Народной партии и генерала в отставке Фернандо Гутьерреса Диаса де Отазу, Роблес подтвердила, что ее ведомство "уже ремонтирует передовую секцию танков Leopard 2 A4, состоящую из 4 танков плюс 2, всего 6, чтобы довести их до современного уровня и передать их ВСУ.

В Минобороны Испании не назвали дату поставки, однако министерша заявляла, что цель состоит в том, чтобы танки были готовы к концу марта или в начале апреля.

Танки уже на заводе Santa Bárbara Sistemas, принадлежащем General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Алькала-де-Гвадайре (Севилья).

Роблес не исключает поставки большего количества танков этой модели в будущем "в случае необходимости" и по запросу украинской власти и союзников.

В то же время, она исключила поставки самых современных танков Leopard 2 (эквивалент немецких A6), входящих в состав трех механизированных бригад и батальона танков из бригады Арагон, поскольку они необходимы для национальной обороны.

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