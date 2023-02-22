Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что страна передаст украинской армии 6 отремонтированных боевых танков Leopard 2 A4.
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Испания уже ремонтирует танки для Украины
В ответ на запрос депутата Народной партии и генерала в отставке Фернандо Гутьерреса Диаса де Отазу, Роблес подтвердила, что ее ведомство "уже ремонтирует передовую секцию танков Leopard 2 A4, состоящую из 4 танков плюс 2, всего 6, чтобы довести их до современного уровня и передать их ВСУ.
В Минобороны Испании не назвали дату поставки, однако министерша заявляла, что цель состоит в том, чтобы танки были готовы к концу марта или в начале апреля.
Танки уже на заводе Santa Bárbara Sistemas, принадлежащем General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Алькала-де-Гвадайре (Севилья).
Роблес не исключает поставки большего количества танков этой модели в будущем "в случае необходимости" и по запросу украинской власти и союзников.
В то же время, она исключила поставки самых современных танков Leopard 2 (эквивалент немецких A6), входящих в состав трех механизированных бригад и батальона танков из бригады Арагон, поскольку они необходимы для национальной обороны.
Сколько бронетехники получит Украина
- В январе 2023 года украинские дипломаты преодолели табу Запада на поставку современной бронетехники. Украина получит британские танки Challenger 2, американские Abrams и немец Leopard 2.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что базовым танком ВСУ будет немецкий Leopard 2, поскольку его больше всего в Европе.
- Президент США Джо Байден в Киеве сообщил, что более 50 государств решили предоставить 700 танков и тысячи бронемашин. Эта техника должна помочь Украине сдержать Россию, а также начать свое контрнаступление.
- Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что обучение украинских военных на Leopard 2 уже началось и продлится примерно 6 – 8 недель. Украина может получить танки в конце марта.