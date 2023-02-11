Підготовка розпочнеться наступного тижня. Вона триватиме приблизно 6 – 8 тижнів.

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Українці почнуть тренуватися на Leopard 2

Наступного тижня у Німеччині розпочнеться підготовка українських військових на танках Leopard 2. За останні кілька днів військово-повітряні сили країни вже доставили перші групи захисників з Польщі.

Навчання проходитимуть на військовому полігоні Мюнстер у Нижній Саксонії, де українські підрозділи вже тренуються на бойовій машині піхоти Marder. Міноборони Німеччини планує провести своєрідний турбокурс підготовки для українських солдатів, деякі з яких прибувають безпосередньо з лінії фронту біля Бахмута.

Лише за 6 – 8 тижнів вони опанують основи управління складною системою озброєння, а також відпрацюють взаємодію бойових танків Leopard та бойової машини піхоти Marder. За словами військовослужбовців, за короткий час можна навчити лише основам, позаяк зазвичай підготовка триває кілька років.

Якщо все піде за планом, навчені солдати повернуться на передову разом з танками вже наприкінці березня. Навчання на Leopard 2 – це лише частина різноманітних тренувальних програм для українських солдатів у Німеччині. Від початку війни близько 1500 українських солдатів пройшли навчання на системах, які Берлін надав нашій державі. Зокрема, мовиться про:

зенітно-ракетний комплекс "Гепард",

самохідну гаубицю Panzerhaubitze 2000

Зверніть увагу! 25 січня уряд Німеччини схвалив рішення надати Україні танки Leopard 2 для двох батальйонів. На першому етапі країна хоче передати 14 танків. Решта машин мають приїхати від країн-партнерів.

Шольц прокоментував постачання Leopard 2

За інформацією Укрінформ, канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи підсумки саміту ЄС, назвав присутність на ньому президента Володимира Зеленського "дуже зворушливим, емоційним моментом, символом волі українців до опору та сильним знаком того, що Європейський Союз та українці стоять разом".

За його словами, кожен українець може й надалі покладатися на Німеччину – Берлін підтримуватиме нашу державу стільки, скільки це буде необхідно. Також це стосується європейської перспективи України.

Зараз так склалося, що серед країн, які тут зібралися, Німеччина робить найбільший внесок у підтримку України. У фінансовому, гуманітарному плані, а також щодо постачань зброї,

– заявив німецький канцлер, згадавши надання танків Leopard.

Шольц сподівається, що до кінця березня Україні вдасться передати 2 батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2. Проте він вважає, що це буде нелегко.

Канцлер підсумував, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами, створювати структури, навчаючи, організовуючи постачання запасних частин та налагоджуючи співпрацю.



Технічні характеристики танків Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу