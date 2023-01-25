Відповідну заяву він озвучив у коментарі ЗМІ. Зазначимо, що Stridsvagn 122 є шведською версією німецького Leopard 2.

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Урядовець зазначив, що станом на зараз підготовки до передання немає, але це можливо трохи згодом. Швеція має на озброєнні близько 120 Stridsvag 122.

Що відомо про Stridsvagn 122 шведський основний бойовий танк, що є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, в конструкцію якого внесені різні зміни. Посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, дах захищений від атак зверху, замість фар встановлені прожектори квадратної форми, робочі місця екіпажу обладнані ременями безпеки, встановлена французька система пуску димових гранат Galax, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

Скільки танків може отримати Україна загалом

За результатами зустрічі "Рамштайн" 12 країн домовились, що передадуть Україні близько 100 танків Leopard 2. Вони наразі чекають "зелене світло" від Німеччини.

Швеція передасть Україні близько 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer.

В адміністрації президента США Джо Байдена, за даними видання Politico, нібито розглядають можливість передати Україні близько 30 танків M1 Abrams. Пентагон поки що не підтвердив це офіційно, але обіцяє повідомити, коли буде точне рішення.

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