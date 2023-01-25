В актуальному звіті Інституту вивчення війни ISW наголосили, що постачання танків дозволить ЗСУ посилити механізовані бойові дії.

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Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовану боротьбу для перемоги над російськими військовими та звільнення території України,

– відзначають в ISW.

Раніше аналітики зазначали, що Захід сприяв тому, що Україна не змогла скористатися тим, що російські війська скуті в Бахмуті шляхом повільного розгортання або утримання систем озброєнь та предметів постачання, необхідних для великомасштабних контрнаступних операцій.

А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні 2022 року наголошував, що Україні необхідно 300 основних бойових танків для забезпечення українських контрнаступів.

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