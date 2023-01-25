В актуальном отчете Института изучения войны ISW подчеркнули, что поставка танков позволит ВСУ усилить механизированные боевые действия.

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Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет Украине вести механизированную борьбу для победы над российскими военными и освобождения территории Украины,

– отмечают в ISW.

Ранее аналитики отмечали, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрследующих операций.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года отмечал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

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