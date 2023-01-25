В актуальном отчете Института изучения войны ISW подчеркнули, что поставка танков позволит ВСУ усилить механизированные боевые действия.
Внимание Не только Германия: кто планирует передать Украине танки Leopard
Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет Украине вести механизированную борьбу для победы над российскими военными и освобождения территории Украины,
– отмечают в ISW.
Ранее аналитики отмечали, что Запад способствовал тому, что Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте путем медленного развертывания или удержания систем вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрследующих операций.
А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре 2022 года отмечал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.
Затягивание передачи танков Украине: главное
- Во время нового Рамштайна союзники так и не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- В Евросоюзе обвинили Германию в блокировании передачи Украине танков Leopard и призвали немедленно принять решение. Берлин предупредили, что Россия может выиграть войну, если решение не будет принято в ближайшее время.
- В то же время, Варшава рассматривала создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков. А Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков.
- Вчера вечером издание Spiegel сообщило, что Германия таки согласовала предоставление танков. Речь идет как минимум об одной компании Leopard 2.
- На сайте Бундесвера обнародовали анонс рассмотрения вопроса передачи немецких танков Leopard Украине на среду, 25 января. Так что официально объявившие решения могут уже завтра.