Публікація The Washington Post насправді може бути своєрідним натяком від США для інших партнерів України, зокрема для Німеччини. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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Зокрема, американське видання, посилаючись на власні джерела, пояснює, що танки Abrams неможливо передати Києву, адже ця техніка схильна до поломок і потребує великого досвіду технічного обслуговування.

Черник вважає, що, оприлюднюючи таку інформацію, у Вашингтоні хотіли спонукати Німеччину до надання Україні танків Leopard 2.

"Це своєрідний дипломатичний сигнал тиску на німців, і не лише на них. Адже Німеччина є лише виробником танків Leopard", – сказав військовий експерт.

Leopard 2 – "Мерседес" серед танків

За словами Черника, загалом німці виготовили понад 3 200 таких танків. Leopard 2 зараз перебувають на озброєнні багатьох країн, починаючи від Португалії і закінчуючи Фінляндією.

Петро Черник Військовий експерт Насправді з точки зору логістики нам більше підійшли б танки Leopard 2. Вони і за тактико-технічними характеристиками є набагато кращими за американські Abrams. Leopard серед танків – це такий собі своєрідний "Мерседес".

Він додав, що якщо настане момент, коли в Україні з'являться американські танки, то ЗСУ дадуть з ними раду. Адже українські військові вже чудово вміють обслуговувати інші складні системи, такі як:

HIMARS,

NASAMS,

ЗРК Patriot, який скоро прибуде в Україну.

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Які танки легше обслуговувати в Європі

Як зазначив військовий експерт, будь-яка техніка потребує обслуговування і ремонту.

В автомобілях ми міняємо моторну оливу, фільтри, гуму. Те ж саме стосується і важкої бронетехніки. Вона особливо потребує обслуговування. Адже Leopard 2 важить понад 50 тонн. А це колосальне навантаження на всі вузли та механізми, насамперед на двигун,

– сказав Черник.

Військовий експерт додав, що у Європі логістика для обслуговування цих танків набагато більше поширена, ніж для Abrams. Хоча американські танки також можуть обслуговуватися на європейському континенті.

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