Публикация The Washington Post на самом деле может быть своеобразным намеком от США для других партнеров Украины, в частности для Германии. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник.
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В частности, американское издание, ссылаясь на собственные источники, объясняет, что танки Abrams невозможно передать Киеву, ведь эта техника подвержена поломкам и требует большого опыта технического обслуживания.
Черник считает, что, обнародуя такую информацию, в Вашингтоне хотели побудить Германию к предоставлению Украине танков Leopard 2.
"Это своеобразный дипломатический сигнал давления на немцев, и не только на них. Ведь Германия является производителем танков Leopard", – сказал военный эксперт.
Leopard 2 – "Мерседес" среди танков
По словам Черника, всего немцы изготовили более 3 200 таких танков. Leopard 2 сейчас находятся на вооружении многих стран, начиная от Португалии и заканчивая Финляндией.
На самом деле с точки зрения логистики нам больше подошли бы танки Leopard 2. Они и по тактико-техническим характеристикам намного лучше американских Abrams. Leopard среди танков – это своеобразный "Мерседес".
Он добавил, что если наступит момент, когда в Украине появятся американские танки, то ВСУ справятся с ними. Ведь украинские военные уже отлично умеют обслуживать другие сложные системы, такие как:
- HIMARS,
- NASAMS,
- ЗРК Patriot, который скоро прибудет в Украину.
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Какие танки легче обслуживать в Европе
Как отметил военный эксперт, любая техника нуждается в обслуживании и ремонте.
В автомобилях мы меняем моторное масло, фильтры, резину. То же касается и тяжелой бронетехники. Она особенно нуждается в обслуживании. Ведь Leopard 2 весит более 50 тонн. А это колоссальная нагрузка на все узлы и механизмы, прежде всего на двигатель,
– сказал Черник.
Военный эксперт добавил, что в Европе логистика для обслуживания этих танков гораздо более распространена, чем Abrams. Хотя американские танки тоже могут обслуживаться на европейском континенте.
Военная помощь для Украины: коротко
- Дипломаты работают, чтобы в 2023 году Украина получила от союзников все необходимое оружие, которое не удалось получить в 2022. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что только первая неделя нового года принесла новость о поставке легких танков от Франции по итогам разговора президентов Зеленского и Макрона.
- Норвегия продолжает поддерживать Украину в войне против России. Страна дополнительно прислала нашему государству 10 тысяч артиллерийских снарядов.
- В то же время в Болгарии отказались от предоставления Украине некоторых боеприпасов. Это объясняют тем, что болгарская армия может остаться ни с чем.