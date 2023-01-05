По словам высокопоставленного представителя администрации США, Bradley могут включить в пакет вооружений, о котором будет объявлено уже на этой неделе.

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Какую ситуацию на фронте прогнозирует администрация Байдена

Вооруженным Силам Украины необходима возможность проводить общевойсковые маневры, а бронетехника от союзников позволит им начать бой с противником и двигаться вперед под огнем,

– заявил западный чиновник.

Более того, по данным другого высокопоставленного чиновника администрации, боевые действия в течение зимних месяцев не замедлятся. Вместо этого они продолжатся в "ближайшем будущем".

Вместо того, чтобы обучать небольшие подразделения с определенными системами вооружений, союзники действуют по-другому. В частности, они выводят тысячи украинских воинов с фронта для обучения комбинированным маневрам в Европе.

Предоставят ли Украине Abrams

По данным издания, администрация Байдена до сих пор исключает передачу Украине боевых танков Abrams, которые весят 55 тонн.

Высокопоставленный чиновник в Вашингтоне заявил, что причины такого решения – технические. По его словам:

газотурбинный двигатель танков Abrams потребляет топливо "с огромной скоростью";

они склонны к ломке;

требуют значельного опыта обслуживания.

Издание отметило, что танки так тяжелы, что 45-му президенту США Дональду Трампу отказали в планах включить их в празднование Дня независимости США в 2019 году. Ведь их гусеницы из стальных пластинок могли разрушить городские улицы.

Bradley весит 28 тонн, передвигается на гусеницах и вмещает 3 солдат экипажа и имеет места для шести дополнительных военных.

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