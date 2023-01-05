За словами високопоставленого представника адміністрації США, Bradley можуть включити в пакет озброєнь, про який буде оголошено вже цього тижня.
До теми Це питання – на столі: Байден підтвердив можливість направлення БМП Bradley в Україну
Яку ситуацію на фронті прогнозує адміністрація Байдена
Збройним Силам України необхідна можливість проводити загальновійськові маневри, а бронетехніка від союзників дозволить їм розпочати бій із противником і рухатися вперед під вогнем,
– заявив західний чиновник.
Ба більше, за даними іншого високоставленого чиновника адміністрації, бойові дії протягом зимових місяців не сповільняться. Натомість вони продовжаться в "найближчому майбутньому".
Окрім того, замість того, щоб навчати невеликі підрозділи з певними системами озброєнь, союзники діють по-іншому. Зокрема, вони виводять тисячі українських воїнів із фронту для навчання комбінованим маневрам у Європі.
Чи нададуть Україні Abrams
За даними видання, адміністрація Байдена досі виключає передачу Україні бойових танків Abrams, які важать 55 тонн.
Високопосадовець у Вашингтоні заявив, що причини такого рішення – технічні. За його словами:
- газотурбінний двигун танків Abrams споживає паливо "з величезною швидкістю";
- вони схильні до ламання;
- вимагають значного досвіду обслуговування.
Видання зауважило, що танки такі важкі, що 45-му президенту США Дональду Трампу відмовили в планах включити їх у святкування Дня незалежності США у 2019 році. Адже їхні гусениці зі сталевих пластин могли зруйнувати міські вулиці.
Натомість Bradley важить 28 тонн, пересувається на гусеницях, вміщає 3 солдат екіпажу та має місця для шести додаткових військових.
Важливі новини про зброю для України
- 4 січня 2023 року президент Франції провів перемовини з Володимиром Зеленським. Під час розмови Еммануель Макрон пообіцяв постачати ЗСУ бронемашини. Окрім того, лідери країн обговорили співпрацю щодо посилення нашої ППО.
- Президент Франції пообіцяв надати Україні легкі танки AMX-10 RC та бронетранспортери АСМАТ Bastion. Це вперше з початку повномасштабної війни Збройним Силам України нададуть західну бронетехніку.
- Після цього в Бундестазі звернулись до канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо танків для України. Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що "тепер м'яч на боці Берліна".
- Однак, раніше Шольц переконував, що Німеччина не надасть першою бронетехніку Україні. За даними канцлера, цього не трапиться до того часу, поки це не зроблять США з танком Abrams.