Байден наголосив, що це питання – на столі. Раніше про це говорила і українська сторона.

Раніше Пріоритетні БМП армії США: Буданов підтвердив, що Україна отримає броньовики Bradley

Журналісти запитали президента США, чи розглядають відправку бойових машин Bradley в Україну. Байден чітко сказав "так".

Напередодні глава ГУР Міноборони Кирило Буданов також підтверджував, що Україна має отримати ці броньовики. Точних термінів посадовець не назвав, але сказав, що ЗСУ їх дуже чекають. Глава ОП Андрій Єрмак теж натякнув, що ми отримаємо M2 Bradley. Чиновник опублікував традиційний ребус.

Що відомо про броньовики Bradley

Bradley – це основні БМП армії США, які неодноразово модернізували. Ці БМП перебувають на озброєнні з 1981 року. Один такий броньовик коштує до 4 мільйонів доларів.

БМП призначені для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення бою з машини та вогневої підтримки. Броньовик може перевозити трьох членів екіпажу та сімох пасажирів. Особливість Bradley, що дальність вогню сягає 2 кілометрів.

Американські видання писали, що Штати мають достатню кількість Bradley, аби закрити потреби ЗСУ. Ці броньовики можуть суттєво посилити наші бойові підрозділи.