В ведомстве отмечают, что победа Украины важна для безопасности Европы. Поэтому Норвегия продолжит давать оружие и в этом году.

Достойно внимания Самим не хватает: Болгария не будет предоставлять Украине боеприпасы

Как будут использовать боеприпасы

Как отмечают, артиллерийские снаряды можно использовать для нескольких типов огня, включая ранее предоставленную Норвегией M109.

Украине необходима поддержка быстро, поэтому мы продолжаем оценивать, что мы можем пожертвовать из структуры Вооруженных Сил. В то же время мы исследуем, что можем получить непосредственно от производителей, чтобы помогать дальше,

– сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Артиллерийские снаряды забрали со складов вооруженных сил страны, риски для национальной обороны также учли.

Напомним, что 3 января президент Украины провел беседы с премьерами Нидерландов и Норвегии. Приоритетной темой разговора с премьером Нидерландов Марком Рютте был риск эскалации на фронте. Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на максимально конкретные шаги партнеров на следующем заседании в формате "Рамштайн".

Во время беседы с премьером Норвегии украинский президент тоже рассказал о рисках эскалации на фронте. Также Зеленский подчеркнул, что передал Йонасу Гару Стере актуальные оборонные нужды Украины.

Как Норвегия противостоит России

Ранее Норвегия выделила почти 15 миллионов евро в Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) на 2023 год. Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, которая внесла финансовый вклад в Европейский фонд мира.

Кроме того, Норвегия передаст Украине десять мостов, чтобы заменить те, которые уничтожила Россия. Общая стоимость помощи – 3 миллиона долларов. Норвегия понимает, насколько критичны разрушения мостов и почему их нужно восстановить как можно быстрее.