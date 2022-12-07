Соответствующее соглашение Европейский союз и Норвегия подписали во вторник. Последняя передает на функционирование миссии 150 миллионов норвежских крон, а это примерно 14,5 миллиона евро.

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Сегодняшнее подписание формализует это решение и обеспечит вступление соглашения в силу и эффективный вклад Норвегии в тренировку и оснащение Вооруженных Сил Украины в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи,

– говорится в сообщении.

Норвегия подтвердила поддержку Украины

Совет ЕС подчеркнул, что Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, внесшей финансовый вклад в Европейский фонд мира, "что является подтверждением тесного сотрудничества Норвегии с ЕС в вопросах безопасности и обороны, а также ее твердой поддержки Украины в защите свободы и суверенитета".

Финансовая поддержка Норвегией миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине даст дополнительный толчок для подготовки и оснащения Вооруженных Сил Украины, продолжающих свою мужественную борьбу против российской агрессии,

– подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.