Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман на конференции, организованной римским институтом LUISS.
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В США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине,
– отметила заместитель госсекретаря США.
Россия должна вывести свои войска из Украины
Она также заявила, что самый быстрый путь к миру в Украине для России – вывести свои войска с чужой территории.
"Россия должна вывести все свои войска из Украины – и точка", – подчеркнула Шерман на конференции в Риме.
Она добавила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять неспровоцированному вторжению Москвы, и антироссийская коалиция и дальше должна придерживаться единого курса помощи Украине.
Военная помощь от США: последние новости
- Украина ожидает от Штатов дополнительных поставок средств ПВО. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что поставки возможны до конца этого года.
- Министерство обороны США недавно озвучило, что предоставило Украине более 20 миллионов долларов помощи. Кроме того, Вашингтон также регулярно передает для Вооруженных Сил вооружение, однако его запасы не безграничны.