Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман на конференции, организованной римским институтом LUISS.

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В США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине,

– отметила заместитель госсекретаря США.

Россия должна вывести свои войска из Украины

Она также заявила, что самый быстрый путь к миру в Украине для России – вывести свои войска с чужой территории.

"Россия должна вывести все свои войска из Украины – и точка", – подчеркнула Шерман на конференции в Риме.

Она добавила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять неспровоцированному вторжению Москвы, и антироссийская коалиция и дальше должна придерживаться единого курса помощи Украине.

Обратите внимание! По данным стокгольмских аналитиков, США поставили в Украину уже 900 тысяч стандартных и 4 тысяч высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Как оказалось, такое количество производят за 5–6 лет.

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